https://ria.ru/20230625/lugansk-1880334544.html
В Луганске прогремел мощный взрыв
В Луганске прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 25.06.2023
В Луганске прогремел мощный взрыв
В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:14
2023-06-25T16:14
2023-06-25T17:52
происшествия
луганск
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Громкий звук был слышен в разных частях города около 16:00. Подробности уточняются.На минувшей неделе украинские войска выпустили по Луганску не менее двух англо-французских ракет Storm Shadow. В результате обстрела пострадали несколько человек. Наиболее интенсивной атаке населенный пункт подвергся 8 июня, когда ВСУ нанесли по городской промзоне четыре ракетных удара. Тогда четыре местных жителя получили ранения.
https://ria.ru/20230624/rakety-1880048217.html
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганск, луганская народная республика
Происшествия, Луганск, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
В Луганске прогремел мощный взрыв
В Луганске 25 июня прогремел мощный взрыв