https://ria.ru/20230625/lugansk-1880334544.html

В Луганске прогремел мощный взрыв

В Луганске прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 25.06.2023

В Луганске прогремел мощный взрыв

В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:14

2023-06-25T16:14

2023-06-25T17:52

происшествия

луганск

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880336836_0:168:786:610_1920x0_80_0_0_1bed0b33d9d1f1976cf52bf8cada317c.png

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Громкий звук был слышен в разных частях города около 16:00. Подробности уточняются.На минувшей неделе украинские войска выпустили по Луганску не менее двух англо-французских ракет Storm Shadow. В результате обстрела пострадали несколько человек. Наиболее интенсивной атаке населенный пункт подвергся 8 июня, когда ВСУ нанесли по городской промзоне четыре ракетных удара. Тогда четыре местных жителя получили ранения.

https://ria.ru/20230624/rakety-1880048217.html

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганск, луганская народная республика