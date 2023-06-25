Рейтинг@Mail.ru
В Луганске прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 25.06.2023 (обновлено: 17:52 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/lugansk-1880334544.html
В Луганске прогремел мощный взрыв
В Луганске прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 25.06.2023
В Луганске прогремел мощный взрыв
В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:14
2023-06-25T17:52
происшествия
луганск
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880336836_0:168:786:610_1920x0_80_0_0_1bed0b33d9d1f1976cf52bf8cada317c.png
ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Громкий звук был слышен в разных частях города около 16:00. Подробности уточняются.На минувшей неделе украинские войска выпустили по Луганску не менее двух англо-французских ракет Storm Shadow. В результате обстрела пострадали несколько человек. Наиболее интенсивной атаке населенный пункт подвергся 8 июня, когда ВСУ нанесли по городской промзоне четыре ракетных удара. Тогда четыре местных жителя получили ранения.
https://ria.ru/20230624/rakety-1880048217.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880336836_0:94:786:684_1920x0_80_0_0_2369409a04b4a8d2e2c54b3e6538a481.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганск, луганская народная республика
Происшествия, Луганск, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
В Луганске прогремел мощный взрыв

В Луганске 25 июня прогремел мощный взрыв

© Кадр видео очевидцаВзрыв в Луганске. Стоп-кадр
Взрыв в Луганске. Стоп-кадр
© Кадр видео очевидца
Взрыв в Луганске. Стоп-кадр
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. В Луганске прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
Громкий звук был слышен в разных частях города около 16:00. Подробности уточняются.
На минувшей неделе украинские войска выпустили по Луганску не менее двух англо-французских ракет Storm Shadow. В результате обстрела пострадали несколько человек.
Наиболее интенсивной атаке населенный пункт подвергся 8 июня, когда ВСУ нанесли по городской промзоне четыре ракетных удара. Тогда четыре местных жителя получили ранения.
Британская ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
"Цели пришлось изменить". ВСУ решили зайти с другой стороны
24 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганскЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала