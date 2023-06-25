https://ria.ru/20230625/lozh-1880275862.html

NYT: ученая из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность

NYT: ученая из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность - РИА Новости, 25.06.2023

NYT: ученая из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность

Известная ученая из Гарвардского университета Франческа Джино, которая занималась исследованиями честности в поведении людей, подверглась критике за то, что,... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T07:05

2023-06-25T07:05

2023-06-25T07:17

гарвардский университет

гарвардская школа бизнеса

пенсильванский университет

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/70/1553617086_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_bd32f9b55ba9697df9b9702e0c16c0e5.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Известная ученая из Гарвардского университета Франческа Джино, которая занималась исследованиями честности в поведении людей, подверглась критике за то, что, предположительно, сфабриковала результаты своих исследований, сообщает газета New York Times со ссылкой на отчет. "В последние дни сфера (исследований поведения человека. — Прим. ред.) понесла серьезный удар — обвинения в сторону известного ученого-бихевиориста о фальсификации результатов исследований, включая по меньшей мере одно, посвященное тому, как выявить честность", — пишет газета.Речь идет о профессоре Гарвардской школы бизнеса Франческе Джино, известной ученой. Она стала автором исследования 2012 года, указавшего, что более правдивую информацию в своих налоговых документах люди сообщают в верхней части листа, которое позже "сотни раз цитировалось другими учеными". Отмечается, что университет проинформировал соавторов Джино по этой работе о том, что исследование содержит сфабрикованные результаты. Газета приводит слова другого ученого-бихевиориста из Пенсильванского университета, который сказал, что обвинения вызвали "большой резонанс в академическом сообществе", потому что Джино — ведущий ученый в этой области с большим количеством научных статей и сотрудников. Он добавил, что проверяет свои совместные работы с доктором Джино на предмет фальсификаций, и многие другие ученые, по его словам, делают так же. Гарвардская школа бизнеса, а также сама исследовательница не ответили на запрос издания о комментариях.

https://ria.ru/20210816/lozh-1745864143.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гарвардский университет, гарвардская школа бизнеса, пенсильванский университет, в мире, сша