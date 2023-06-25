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NYT: ученая из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность - РИА Новости, 25.06.2023
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07:05 25.06.2023 (обновлено: 07:17 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/lozh-1880275862.html
NYT: ученая из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность
NYT: ученая из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность - РИА Новости, 25.06.2023
NYT: ученая из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность
Известная ученая из Гарвардского университета Франческа Джино, которая занималась исследованиями честности в поведении людей, подверглась критике за то, что,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T07:05
2023-06-25T07:17
гарвардский университет
гарвардская школа бизнеса
пенсильванский университет
в мире
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Известная ученая из Гарвардского университета Франческа Джино, которая занималась исследованиями честности в поведении людей, подверглась критике за то, что, предположительно, сфабриковала результаты своих исследований, сообщает газета New York Times со ссылкой на отчет. &quot;В последние дни сфера (исследований поведения человека. — Прим. ред.) понесла серьезный удар — обвинения в сторону известного ученого-бихевиориста о фальсификации результатов исследований, включая по меньшей мере одно, посвященное тому, как выявить честность&quot;, — пишет газета.Речь идет о профессоре Гарвардской школы бизнеса Франческе Джино, известной ученой. Она стала автором исследования 2012 года, указавшего, что более правдивую информацию в своих налоговых документах люди сообщают в верхней части листа, которое позже "сотни раз цитировалось другими учеными". Отмечается, что университет проинформировал соавторов Джино по этой работе о том, что исследование содержит сфабрикованные результаты. Газета приводит слова другого ученого-бихевиориста из Пенсильванского университета, который сказал, что обвинения вызвали "большой резонанс в академическом сообществе", потому что Джино — ведущий ученый в этой области с большим количеством научных статей и сотрудников. Он добавил, что проверяет свои совместные работы с доктором Джино на предмет фальсификаций, и многие другие ученые, по его словам, делают так же. Гарвардская школа бизнеса, а также сама исследовательница не ответили на запрос издания о комментариях.
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гарвардский университет, гарвардская школа бизнеса, пенсильванский университет, в мире, сша
Гарвардский университет, Гарвардская школа бизнеса, Пенсильванский университет, В мире, США
NYT: ученая из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность

NYT: ученую из Гарварда, которая занималась исследованием честности, поймали на лжи

CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard UniversityВид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard University
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Известная ученая из Гарвардского университета Франческа Джино, которая занималась исследованиями честности в поведении людей, подверглась критике за то, что, предположительно, сфабриковала результаты своих исследований, сообщает газета New York Times со ссылкой на отчет.
«

"В последние дни сфера (исследований поведения человека. — Прим. ред.) понесла серьезный удар — обвинения в сторону известного ученого-бихевиориста о фальсификации результатов исследований, включая по меньшей мере одно, посвященное тому, как выявить честность", — пишет газета.

Речь идет о профессоре Гарвардской школы бизнеса Франческе Джино, известной ученой. Она стала автором исследования 2012 года, указавшего, что более правдивую информацию в своих налоговых документах люди сообщают в верхней части листа, которое позже "сотни раз цитировалось другими учеными". Отмечается, что университет проинформировал соавторов Джино по этой работе о том, что исследование содержит сфабрикованные результаты.
Газета приводит слова другого ученого-бихевиориста из Пенсильванского университета, который сказал, что обвинения вызвали "большой резонанс в академическом сообществе", потому что Джино — ведущий ученый в этой области с большим количеством научных статей и сотрудников. Он добавил, что проверяет свои совместные работы с доктором Джино на предмет фальсификаций, и многие другие ученые, по его словам, делают так же.
Гарвардская школа бизнеса, а также сама исследовательница не ответили на запрос издания о комментариях.
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Гарвардский университетГарвардская школа бизнесаПенсильванский университетВ миреСША
 
 
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