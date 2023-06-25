https://ria.ru/20230625/lavrov-1880306229.html

Лавров жестко высказался о психологическом состоянии Зеленского

Лавров жестко высказался о психологическом состоянии Зеленского - РИА Новости, 25.06.2023

Лавров жестко высказался о психологическом состоянии Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал заявления президентов США и Украины о ядерной угрозе от России бурным потоком... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:27

2023-06-25T12:27

2023-06-25T13:47

в мире

владимир зеленский

джо байден

сергей лавров

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_166:0:2906:1541_1920x0_80_0_0_6a03c9e2986e1983789ee5e8f52983d9.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал заявления президентов США и Украины о ядерной угрозе от России бурным потоком сознания и усомнился в адекватности Владимира Зеленского."Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит <...>", — сказал министр в программе "Москва. Кремль. Путин".Он признал, что сейчас бы не стал придавать слишком большого значения "словесным эскападам", не имеющим под собой никакого фундамента.При этом он отметил, что анализировать бурный поток сознания Зеленского ему не позволяет отсутствие медицинского образования, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен, у которой оно есть."Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность", — заключил глава МИД России.На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. А Зеленский в интервью BBC сказал, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием". Как подчеркивал Путин, ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность России в самом широком смысле слова, но необходимости применять его нет.

https://ria.ru/20230625/ukraina-1880289082.html

https://ria.ru/20230625/ukraina-1880302735.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, россия, сша, украина