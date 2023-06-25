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Лавров жестко высказался о психологическом состоянии Зеленского - РИА Новости, 25.06.2023
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12:27 25.06.2023 (обновлено: 13:47 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/lavrov-1880306229.html
Лавров жестко высказался о психологическом состоянии Зеленского
Лавров жестко высказался о психологическом состоянии Зеленского - РИА Новости, 25.06.2023
Лавров жестко высказался о психологическом состоянии Зеленского
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал заявления президентов США и Украины о ядерной угрозе от России бурным потоком... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:27
2023-06-25T13:47
в мире
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
россия
сша
украина
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал заявления президентов США и Украины о ядерной угрозе от России бурным потоком сознания и усомнился в адекватности Владимира Зеленского."Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит &lt;...&gt;", — сказал министр в программе "Москва. Кремль. Путин".Он признал, что сейчас бы не стал придавать слишком большого значения "словесным эскападам", не имеющим под собой никакого фундамента.При этом он отметил, что анализировать бурный поток сознания Зеленского ему не позволяет отсутствие медицинского образования, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен, у которой оно есть."Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность", — заключил глава МИД России.На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. А Зеленский в интервью BBC сказал, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием". Как подчеркивал Путин, ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность России в самом широком смысле слова, но необходимости применять его нет.
https://ria.ru/20230625/ukraina-1880289082.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, россия, сша, украина
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, Россия, США, Украина
Лавров жестко высказался о психологическом состоянии Зеленского

Глава МИД Лавров счел слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе России потоком сознания

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал заявления президентов США и Украины о ядерной угрозе от России бурным потоком сознания и усомнился в адекватности Владимира Зеленского.
"Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит <...>", — сказал министр в программе "Москва. Кремль. Путин".
Он признал, что сейчас бы не стал придавать слишком большого значения "словесным эскападам", не имеющим под собой никакого фундамента.
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При этом он отметил, что анализировать бурный поток сознания Зеленского ему не позволяет отсутствие медицинского образования, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен, у которой оно есть.
"Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность", — заключил глава МИД России.
На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. А Зеленский в интервью BBC сказал, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием". Как подчеркивал Путин, ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность России в самом широком смысле слова, но необходимости применять его нет.
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