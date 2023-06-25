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Президент Кубы выразил солидарность с правительством России - РИА Новости, 25.06.2023
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04:59 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/kuba-1880273944.html
Президент Кубы выразил солидарность с правительством России
Президент Кубы выразил солидарность с правительством России - РИА Новости, 25.06.2023
Президент Кубы выразил солидарность с правительством России
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель выразил солидарность российскому лидеру Владимиру Путину и россиянам перед лицом угрозы мятежа со стороны частной военной... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T04:59
2023-06-25T04:59
в мире
россия
куба
владимир путин
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель выразил солидарность российскому лидеру Владимиру Путину и россиянам перед лицом угрозы мятежа со стороны частной военной компании "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина, выразив уверенность в торжестве единства и конституционного порядка. "Выражаю солидарность народа и правительства Кубы уважаемому президенту Путину и братскому народу Российской Федерации перед лицом попыток спровоцировать вооруженный мятеж в стране. Мы полностью убеждены в том, что единство и конституционный порядок восторжествуют", - написал политик в своем блоге в Twitter. Ранее с аналогичными посланиями выступили и другие латиноамериканские лидеры - Николас Мадуро и Даниэль Ортега. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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в мире, россия, куба, владимир путин, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Куба, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
Президент Кубы выразил солидарность с правительством России

Президент Кубы выразил солидарность с правительством России на фоне попытки мятежа

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель выразил солидарность российскому лидеру Владимиру Путину и россиянам перед лицом угрозы мятежа со стороны частной военной компании "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина, выразив уверенность в торжестве единства и конституционного порядка.
«
"Выражаю солидарность народа и правительства Кубы уважаемому президенту Путину и братскому народу Российской Федерации перед лицом попыток спровоцировать вооруженный мятеж в стране. Мы полностью убеждены в том, что единство и конституционный порядок восторжествуют", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Ранее с аналогичными посланиями выступили и другие латиноамериканские лидеры - Николас Мадуро и Даниэль Ортега.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
00:55
 
В миреРоссияКубаВладимир ПутинЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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