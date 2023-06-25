https://ria.ru/20230625/krym-1880305538.html

В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии "комфортный отдых"

В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии "комфортный отдых" - РИА Новости, 25.06.2023

В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии "комфортный отдых"

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости назвал враждебным выпадом слова... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:13

2023-06-25T12:13

2023-06-25T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

чехия

украина

юрий гемпель

ян липавский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848745842_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_ff7f60bab45d0107468f658c0138088b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости назвал враждебным выпадом слова главы МИД Чехии Яна Липавского о Крыме, и заявил, что на полуострове ему готовы устроить комфортный отдых в следственном изоляторе. Ранее Липавский в своем аккаунте в Twitter написал, что его летний отдых в Крыму приближается, сопроводив публикацию смайликов в виде украинского флага. "Глава МИД Чехии ведет себя как враг России. Уверен, его враждебные выпады получат оценку. Со своей же стороны, мы готовы ему гарантировать комфортный отдых, с учетом его дипломатического статуса, в следственном изоляторе", - сказал Гемпель. По его словам, как бы не злорадствовали западные политики, Россия была и остается сплоченной страной, которая способна отстоять и защитить свои национальные интересы. "А вот, к сожалению, о Чехии, которая и как и другие страны Евросоюза, пляшет под дудку США, такого сказать нельзя", - подчеркнул Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230529/chekhiya-1874885794.html

https://ria.ru/20230623/krym-1879954537.html

россия

чехия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, чехия, украина, юрий гемпель, ян липавский