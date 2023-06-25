https://ria.ru/20230625/krym-1880305538.html
В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии "комфортный отдых"
В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии "комфортный отдых" - РИА Новости, 25.06.2023
В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии "комфортный отдых"
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости назвал враждебным выпадом слова... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:13
2023-06-25T12:13
2023-06-25T12:13
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости назвал враждебным выпадом слова главы МИД Чехии Яна Липавского о Крыме, и заявил, что на полуострове ему готовы устроить комфортный отдых в следственном изоляторе. Ранее Липавский в своем аккаунте в Twitter написал, что его летний отдых в Крыму приближается, сопроводив публикацию смайликов в виде украинского флага. "Глава МИД Чехии ведет себя как враг России. Уверен, его враждебные выпады получат оценку. Со своей же стороны, мы готовы ему гарантировать комфортный отдых, с учетом его дипломатического статуса, в следственном изоляторе", - сказал Гемпель. По его словам, как бы не злорадствовали западные политики, Россия была и остается сплоченной страной, которая способна отстоять и защитить свои национальные интересы. "А вот, к сожалению, о Чехии, которая и как и другие страны Евросоюза, пляшет под дудку США, такого сказать нельзя", - подчеркнул Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230529/chekhiya-1874885794.html
https://ria.ru/20230623/krym-1879954537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, чехия, украина, юрий гемпель, ян липавский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Чехия, Украина, Юрий Гемпель, Ян Липавский
В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии "комфортный отдых"
Гемпель: в Крыму главу МИД Чехии Липавского ждет комфортный отдых в следственном изоляторе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости назвал враждебным выпадом слова главы МИД Чехии Яна Липавского о Крыме, и заявил, что на полуострове ему готовы устроить комфортный отдых в следственном изоляторе.
Ранее Липавский в своем аккаунте в Twitter написал, что его летний отдых в Крыму приближается, сопроводив публикацию смайликов в виде украинского флага.
«
"Глава МИД Чехии ведет себя как враг России. Уверен, его враждебные выпады получат оценку. Со своей же стороны, мы готовы ему гарантировать комфортный отдых, с учетом его дипломатического статуса, в следственном изоляторе", - сказал Гемпель.
По его словам, как бы не злорадствовали западные политики, Россия была и остается сплоченной страной, которая способна отстоять и защитить свои национальные интересы.
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"А вот, к сожалению, о Чехии, которая и как и другие страны Евросоюза, пляшет под дудку США, такого сказать нельзя", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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