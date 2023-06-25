https://ria.ru/20230625/krym-1880275439.html
В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова УССР
В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова УССР - РИА Новости, 25.06.2023
В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова УССР
Рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T06:37
2023-06-25T06:37
2023-06-25T08:53
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, сообщил РИА Новости член местного законодательного собрания Сергей Трофимов."Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации", — сказал он. По его словам, работу планируется завершить в конце июля — начале августа. Проект запроса рабочая группа намерена представить уже на открытии осенней сессии парламента Крыма.Крымскую область передали из состава РСФСР в состав УССР на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость такой передачи объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".В состав России Крым вернулся в марте 2014 года, по итогам по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
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россия, украина, севастополь, политика, республика крым
Россия, Украина, Севастополь, Политика, Республика Крым
В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова УССР
В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, сообщил РИА Новости член местного законодательного собрания Сергей Трофимов.
"Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации", — сказал он.
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По его словам, работу планируется завершить в конце июля — начале августа. Проект запроса рабочая группа намерена представить уже на открытии осенней сессии парламента Крыма.
Крымскую область передали из состава РСФСР в состав УССР на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость такой передачи объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".
В состав России Крым вернулся в марте 2014 года, по итогам по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
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