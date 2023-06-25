https://ria.ru/20230625/krym-1880275265.html
В Крыму указали на ошибку в словах Обамы о крымчанах
В Крыму указали на ошибку в словах Обамы о крымчанах - РИА Новости, 25.06.2023
В Крыму указали на ошибку в словах Обамы о крымчанах
К возвращению в Россию всегда тяготело подавляющее большинство жителей Крыма, независимо от их языка, заявил глава местного парламента Владимир Константинов в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T06:26
2023-06-25T06:26
2023-06-25T06:35
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. К возвращению в Россию всегда тяготело подавляющее большинство жителей Крыма, независимо от их языка, заявил глава местного парламента Владимир Константинов в ответ на слова экс-президента США Барака Обамы.Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители полуострова поддерживали идею его воссоединения с Россией в 2014 году. По его словам, в Крыму проявлялась "определенная симпатия к идеям", которые она представляла."Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию. Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное", — подчеркнул Константинов. По его словам, со всеми западными политиками происходят странные, но примерно одинаковые, вещи."Когда они находятся у власти, они делают совершенно аморальные и безумные вещи. А как только уходят на пенсию, начинают рассуждать очень даже близко к здравомыслию", — заключил глава парламента.Заявление Обамы ранее также прокомментировали в Кремле. Там напомнили, что за воссоединение с Россией проголосовали не просто многие жители Крыма, а почти все.
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россия, севастополь, барак обама, владимир константинов, республика крым, общество
Россия, Севастополь, Барак Обама, Владимир Константинов, Республика Крым, Общество
В Крыму указали на ошибку в словах Обамы о крымчанах
Константинов: подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. К возвращению в Россию всегда тяготело подавляющее большинство жителей Крыма, независимо от их языка, заявил глава местного парламента Владимир Константинов в ответ на слова экс-президента США Барака Обамы.
Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители полуострова поддерживали идею его воссоединения с Россией в 2014 году. По его словам, в Крыму проявлялась "определенная симпатия к идеям", которые она представляла.
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"Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию. Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное", — подчеркнул Константинов.
По его словам, со всеми западными политиками происходят странные, но примерно одинаковые, вещи.
"Когда они находятся у власти, они делают совершенно аморальные и безумные вещи. А как только уходят на пенсию, начинают рассуждать очень даже близко к здравомыслию", — заключил глава парламента.
Заявление Обамы ранее также прокомментировали в Кремле. Там напомнили, что за воссоединение с Россией проголосовали не просто многие жители Крыма, а почти все.
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