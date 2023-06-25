https://ria.ru/20230625/konflikt-1880337370.html

Глава Минобороны Украины спрогнозировал перемены в конфликте

Глава Минобороны Украины спрогнозировал перемены в конфликте - РИА Новости, 25.06.2023

Глава Минобороны Украины спрогнозировал перемены в конфликте

Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что текущий год приведет к кардинальным переменам в конфликте. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:42

2023-06-25T16:42

2023-06-25T19:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

алексей резников

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что текущий год приведет к кардинальным переменам в конфликте. "Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию", - отметил министр в интервью телеканалу Fox. Однако Резников не дал четкий ответ на вопрос ведущего о том, сколько продлится конфликт. Комментируя сведения об украинском контрнаступлении, он отметил, что речь идет о "подготовительной операции". "Мы понимаем, что у них (российских сил - ред.) очень крепкие линии обороны, особенно минные поля", - добавил министр. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879525426.html

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