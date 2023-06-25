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Глава Минобороны Украины спрогнозировал перемены в конфликте - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 25.06.2023 (обновлено: 19:51 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/konflikt-1880337370.html
Глава Минобороны Украины спрогнозировал перемены в конфликте
Глава Минобороны Украины спрогнозировал перемены в конфликте - РИА Новости, 25.06.2023
Глава Минобороны Украины спрогнозировал перемены в конфликте
Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что текущий год приведет к кардинальным переменам в конфликте. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:42
2023-06-25T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
алексей резников
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что текущий год приведет к кардинальным переменам в конфликте. "Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию", - отметил министр в интервью телеканалу Fox. Однако Резников не дал четкий ответ на вопрос ведущего о том, сколько продлится конфликт. Комментируя сведения об украинском контрнаступлении, он отметил, что речь идет о "подготовительной операции". "Мы понимаем, что у них (российских сил - ред.) очень крепкие линии обороны, особенно минные поля", - добавил министр. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879525426.html
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в мире, украина, киев, алексей резников, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Алексей Резников, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Глава Минобороны Украины спрогнозировал перемены в конфликте

Министр обороны Резников: нынешний год приведет к кардинальным переменам в конфликте

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что текущий год приведет к кардинальным переменам в конфликте.
"Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию", - отметил министр в интервью телеканалу Fox.
Однако Резников не дал четкий ответ на вопрос ведущего о том, сколько продлится конфликт.
Комментируя сведения об украинском контрнаступлении, он отметил, что речь идет о "подготовительной операции". "Мы понимаем, что у них (российских сил - ред.) очень крепкие линии обороны, особенно минные поля", - добавил министр.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
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