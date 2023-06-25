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В китайском МИД назвали события 24 июня внутренним делом России - РИА Новости, 25.06.2023
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17:39 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/kitay-1880345660.html
В китайском МИД назвали события 24 июня внутренним делом России
В китайском МИД назвали события 24 июня внутренним делом России - РИА Новости, 25.06.2023
В китайском МИД назвали события 24 июня внутренним делом России
События, произошедшие в России 24 июня, являются внутренним делом РФ, будучи дружественным соседним государством, Китай поддерживает Россию в деле защиты... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:39
2023-06-25T17:39
в мире
россия
китай
владимир путин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. События, произошедшие в России 24 июня, являются внутренним делом РФ, будучи дружественным соседним государством, Китай поддерживает Россию в деле защиты государственной стабильности, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства. "Это внутренние дела России. Как дружественное соседнее государство и партнер по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в защите государственной стабильности и достижении развития и процветания", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД КНР в воскресенье. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html
https://ria.ru/20230623/konflikt-1880096500.html
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в мире, россия, китай, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
В китайском МИД назвали события 24 июня внутренним делом России

В китайском МИД заявили о поддержке России в деле защиты государственной стабильности

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. События, произошедшие в России 24 июня, являются внутренним делом РФ, будучи дружественным соседним государством, Китай поддерживает Россию в деле защиты государственной стабильности, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
"Это внутренние дела России. Как дружественное соседнее государство и партнер по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в защите государственной стабильности и достижении развития и процветания", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД КНР в воскресенье.
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР на саммите ЕС — КНР в Брюсселе. 9 апеля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Остались ни с чем. Китай жестко осадил Европу
24 июня, 08:00
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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В миреРоссияКитайВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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