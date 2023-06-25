https://ria.ru/20230625/kitay-1880345660.html

В китайском МИД назвали события 24 июня внутренним делом России

В китайском МИД назвали события 24 июня внутренним делом России - РИА Новости, 25.06.2023

В китайском МИД назвали события 24 июня внутренним делом России

События, произошедшие в России 24 июня, являются внутренним делом РФ, будучи дружественным соседним государством, Китай поддерживает Россию в деле защиты... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:39

2023-06-25T17:39

2023-06-25T17:39

в мире

россия

китай

владимир путин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. События, произошедшие в России 24 июня, являются внутренним делом РФ, будучи дружественным соседним государством, Китай поддерживает Россию в деле защиты государственной стабильности, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства. "Это внутренние дела России. Как дружественное соседнее государство и партнер по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в защите государственной стабильности и достижении развития и процветания", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД КНР в воскресенье. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html

https://ria.ru/20230623/konflikt-1880096500.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа