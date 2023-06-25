Китай выразил поддержку России по стабилизации ситуации, заявили в МИД
МИД: Китай выразил поддержку усилиям России по стабилизации ситуации в стране 24 июня
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА 25 июн - РИА Новости. Пекин выразил поддержку Москве в связи с внутриполитической ситуацией в РФ в свете событий 24 июня, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание России", заявили в воскресенье в МИД РФ.
"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", - говорится в сообщении дипведомства о встрече заместителя министра иностранных дел России Александра Руденко и главы МИД КНР Цинь Гана в воскресенье в Пекине.
В МИД России подчеркнули, что двусторонние связи Москвы и Пекина имеют "доверительный характер".
"Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению", - отметили в МИД РФ.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.