https://ria.ru/20230625/kitay-1880326485.html

Китай выразил поддержку России по стабилизации ситуации, заявили в МИД

Китай выразил поддержку России по стабилизации ситуации, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2023

Китай выразил поддержку России по стабилизации ситуации, заявили в МИД

Пекин выразил поддержку Москве в связи с внутриполитической ситуацией в РФ в свете событий 24 июня, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:59

2023-06-25T14:59

2023-06-25T15:37

в мире

россия

пекин

китай

цинь ган

владимир путин

белоруссия

евгений пригожин

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МОСКВА 25 июн - РИА Новости. Пекин выразил поддержку Москве в связи с внутриполитической ситуацией в РФ в свете событий 24 июня, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание России", заявили в воскресенье в МИД РФ."Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", - говорится в сообщении дипведомства о встрече заместителя министра иностранных дел России Александра Руденко и главы МИД КНР Цинь Гана в воскресенье в Пекине.В МИД России подчеркнули, что двусторонние связи Москвы и Пекина имеют "доверительный характер"."Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению", - отметили в МИД РФ.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/izrail-1880328774.html

https://ria.ru/20230625/podderzhka-1880327529.html

россия

пекин

китай

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, пекин, китай, цинь ган, владимир путин, белоруссия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа