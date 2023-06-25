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Китай выразил поддержку России по стабилизации ситуации, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2023
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14:59 25.06.2023 (обновлено: 15:37 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/kitay-1880326485.html
Китай выразил поддержку России по стабилизации ситуации, заявили в МИД
Китай выразил поддержку России по стабилизации ситуации, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2023
Китай выразил поддержку России по стабилизации ситуации, заявили в МИД
Пекин выразил поддержку Москве в связи с внутриполитической ситуацией в РФ в свете событий 24 июня, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:59
2023-06-25T15:37
в мире
россия
пекин
китай
цинь ган
владимир путин
белоруссия
евгений пригожин
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МОСКВА 25 июн - РИА Новости. Пекин выразил поддержку Москве в связи с внутриполитической ситуацией в РФ в свете событий 24 июня, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание России", заявили в воскресенье в МИД РФ."Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", - говорится в сообщении дипведомства о встрече заместителя министра иностранных дел России Александра Руденко и главы МИД КНР Цинь Гана в воскресенье в Пекине.В МИД России подчеркнули, что двусторонние связи Москвы и Пекина имеют "доверительный характер"."Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению", - отметили в МИД РФ.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/izrail-1880328774.html
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в мире, россия, пекин, китай, цинь ган, владимир путин, белоруссия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Пекин, Китай, Цинь Ган, Владимир Путин, Белоруссия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Китай выразил поддержку России по стабилизации ситуации, заявили в МИД

МИД: Китай выразил поддержку усилиям России по стабилизации ситуации в стране 24 июня

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА 25 июн - РИА Новости. Пекин выразил поддержку Москве в связи с внутриполитической ситуацией в РФ в свете событий 24 июня, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание России", заявили в воскресенье в МИД РФ.
"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", - говорится в сообщении дипведомства о встрече заместителя министра иностранных дел России Александра Руденко и главы МИД КНР Цинь Гана в воскресенье в Пекине.
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В МИД России подчеркнули, что двусторонние связи Москвы и Пекина имеют "доверительный характер".
"Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению", - отметили в МИД РФ.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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В миреРоссияПекинКитайЦинь ГанВладимир ПутинБелоруссияЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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