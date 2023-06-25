Рейтинг@Mail.ru
В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/kiev-1880297502.html
В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ
В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ
Аварийные отключения света происходят в Киеве, сообщило в воскресенье украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:55
2023-06-25T10:55
киев
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Аварийные отключения света происходят в Киеве, сообщило в воскресенье украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале. "В Киеве аварийные отключения света. Без электричества сейчас Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский районы", - написало издание. Причины аварийных отключений не уточняются.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_654:235:3072:2048_1920x0_80_0_0_82252486e227a676028d1f981fc6be9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире, украина
Киев, В мире, Украина
В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ

"Клименко тайм": аварийные отключения света произошли в нескольких районах Киева

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Аварийные отключения света происходят в Киеве, сообщило в воскресенье украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале.
"В Киеве аварийные отключения света. Без электричества сейчас Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский районы", - написало издание.
Причины аварийных отключений не уточняются.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Тьма пришла на Украину надолго
27 ноября 2022, 08:00
 
КиевВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала