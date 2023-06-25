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В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ
В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ
Аварийные отключения света происходят в Киеве, сообщило в воскресенье украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:55
2023-06-25T10:55
2023-06-25T10:55
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Аварийные отключения света происходят в Киеве, сообщило в воскресенье украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале. "В Киеве аварийные отключения света. Без электричества сейчас Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский районы", - написало издание. Причины аварийных отключений не уточняются.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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киев, в мире, украина
В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ
"Клименко тайм": аварийные отключения света произошли в нескольких районах Киева