https://ria.ru/20230625/kiev-1880297502.html

В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ

В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2023

В Киеве произошли аварийные отключения света, сообщили СМИ

Аварийные отключения света происходят в Киеве, сообщило в воскресенье украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:55

2023-06-25T10:55

2023-06-25T10:55

киев

в мире

украина

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Аварийные отключения света происходят в Киеве, сообщило в воскресенье украинское издание "Клименко тайм" в телеграм-канале. "В Киеве аварийные отключения света. Без электричества сейчас Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский районы", - написало издание. Причины аварийных отключений не уточняются.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

украина

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киев, в мире, украина