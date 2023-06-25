https://ria.ru/20230625/kiev-1880015450.html

"Четкий замысел". Союзники Киева оказались в трудном положении

"Четкий замысел". Союзники Киева оказались в трудном положении - РИА Новости, 25.06.2023

"Четкий замысел". Союзники Киева оказались в трудном положении

Церковный конфликт на Украине вышел далеко за ее пределы. Православное духовенство и верующие в разных странах разделились — спорят, на чьей стороне правда. О... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T08:00

2023-06-25T08:00

2023-06-25T08:04

религия

кипр

россия

киев

петр порошенко

русская православная церковь

московский патриархат

епифаний думенко

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Церковный конфликт на Украине вышел далеко за ее пределы. Православное духовенство и верующие в разных странах разделились — спорят, на чьей стороне правда. О горячих точках противостояния — в материале РИА Новости.Случай симптоматичный"Не допустить раскола" и "положить конец вольнодумству" — с такой программой несколько дней назад выступил перед журналистами глава Православной церкви Кипра (КПЦ) архиепископ Георгий III.Поводом для громких слов стало заявление одного из высокопоставленных островных иерархов — митрополита Пафосского Тихика. Тот публично отказался служить вместе с предстоятелем, поскольку первоиерарх поминает за литургией Епифания Думенко — лидера Православной церкви Украины (структуры, созданной в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея).В немногочисленной (чуть более 500 тысяч членов) церкви Кипра и без того существовали две противоборствующие партии: одна — за сближение с РПЦ, другая — за более тесные контакты с Константинополем. А украинская проблема косвенно стала фактором, усилившим разобщенность. Поэтому как бы ни старался архиепископ Георгий избежать раскола, он уже идет.После того как в январе 2019-го ПЦУ получила от Константинополя томос (документ об автокефалии), КПЦ заявила о нейтралитете в этом вопросе. Тогдашний архиепископ Хризостом II (ныне покойный) даже пытался выступить посредником между Вселенским и Московским патриархатами.Однако в 2020-м он же внес Епифания Думенко в диптих — список имен предстоятелей поместных церквей, которых поминают на литургии. Вслед за этим синод официально признал структуру. РПЦ в ответ разорвала евхаристическое общение с архиепископом.Некоторые из подчиненных, например нынешний глава КПЦ Георгий (тогда — митрополит Пафосский) заявили, что решение синода "обязательно для всех епископов". Другие запротестовали.Говорили, что Хризостом действовал единолично и не поставил остальных в известность своевременно. А также указывали на вопиющий факт "нарушения коллективного и демократического принципа". Один из противников, митрополит Киккский Никифор и вовсе заявил, что такое постановление — не общеобязательное."Оно не связывает нас, выступавших против признания Епифания, по рукам. В истории православия есть примеры, когда только один не согласился и впоследствии оказался прав", — сказал он журналистам.Борьба за правдуТихое противостояние продолжалось вплоть до смерти архиепископа Хризостома II в ноябре 2022-го. После этого появилась надежда."Новая ситуация во взаимоотношениях Кипрской церкви с Московским патриархатом может реализоваться в результате предстоящих выборов нового предстоятеля", — говорил тогда советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов.Однако у избирательной системы в Кипрской церкви есть особенности. Голосование проходило в два этапа. В первом участвовали все граждане острова, и по результатам лидировал митрополит Лимассольский Афанасий — любимец верующих и ярый противник ПЦУ.Делать прогнозы было рано, ведь после первого последовал второй тур: обсуждение в синоде. Причем решение руководящего органа не зависит от выбора народа. В итоге новым главой КПЦ стал местоблюститель престола — тот самый Георгий.Во многом заполучить руководящий пост помогли внешние обстоятельства. Оппонентов он топил весьма примитивной логикой: обвинял в пророссийской позиции — "Вы выступаете против ПЦУ, которую не признает Русская церковь. А Россия ведет войну с Украиной".Кроме того, за несколько дней до выборов синод отменил постановление, по которому участвовать в них могли православные, проживающие на острове больше года. Таким образом свыше 50 тысяч выходцев из России не голосовали.Крайняя мера была ответом на неожиданно обрушенную прессой волну конспирологии. Некоторые издания сообщали, что на Кипре активно действует русская агентура — священники агитируют за "ставленников Москвы". Другие писали: на острове находится доверенное лицо митрополита Волоколамского Антония, главы отдела внешних церковных связей РПЦ.По одному лекалуПо схожему сценарию проходила "легитимация" ПЦУ в Элладской церкви (ЭПЦ) в октябре 2019-го. Этот вопрос включил в повестку архиерейского собора лично глава ЭПЦ архиепископ Афинский Иероним.Правда, некоторые иерархи просили его повременить. А спустя месяц четыре греческих митрополита написали открытое письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, где призвали соборно обсудить проблему.Архиереи подчеркнули, что в случае с украинской "автокефалией" абсолютно бессмысленно добиваться единства церкви путем включения в нее нераскаявшихся, лишенных сана и не имеющих рукоположения раскольников. Именно такой процедуры требуют каноны.В ответ руководство ЭПЦ образовало специальную комиссию. Она констатировала: авторы письма "расшатывают единство Церкви Греции со Вселенским патриархатом в православных вопросах и ставят под сомнение его канонические (украинские) привилегии".Симпатий к раскольникам не испытывают не только священнослужители, но и простые верующие. Прошлой осенью состоялся визит лидера ПЦУ Епифания Думенко на греческий остров Тасос. Около 400 местных мирян обратились к своему епископу с просьбой не пускать "самозванца".Встреча все же состоялась: Думенко сослужил патриарху Варфоломею и архиепископу Иерониму. Но по окончании литургии жители нескольких городов вышли на акцию протеста — держали плакаты "Нет раскольнику Епифанию" и скандировали аналогичные лозунги.Куда более масштабные последствия украинского церковного конфликта — в Африке, где властвует Александрийский патриарх Феодор II. В декабре 2019-го он также признал ПЦУ. При этом, как отметили в Москве, даже не обсудил это с синодом. Решение не имело "соборного характера", то есть, по православным меркам нелегитимно.В ответ Русская церковь разорвала с Феодором всякое общение. А в конце 2021-го создала на континенте собственный экзархат, куда приняла всех несогласных с волей патриарха — более ста человек из восьми стран.Феодор же решил действовать радикально. В феврале прошлого года вызвал на церковный суд двух русских клириков, обвинил их в незаконном переводе африканского духовенства и верующих в новую юрисдикцию и заочно лишил сана. В РПЦ заверили, что "решение не будет иметь абсолютно никаких последствий".Прибегали и к запрещенным приемам. В танзанийском селении Сокойне местный александрийский епископ попытался подкупить людей — доставил в деревню мешки с мукой. Община на искус не поддалась. Тогда он перекрыл доступ к единственной скважине с чистой водой, находившейся на территории храма. И поставил жесткое условие: только его прихожане получат воду.В свою очередь, в Уганде из церковных школ, принадлежащих Александрийскому патриархату, исключили учеников, перешедших в РПЦ, — около 200 человек. Им отказали в аттестации и стипендиях.Ситуация с Кипром, Грецией и Александрией закономерна. Они входят в так называемую греческую семью церквей: иерархи преимущественно этнические греки, а главное — сильно зависимые от политики Константинополя."Последний же, начиная с 2018 года, последовательно претворяет в жизнь совершенно четкий замысел: превосходство одного патриарха над другими. Хотя по православным канонам это недопустимо", — поясняет религиовед Роман Лункин.В результате архиереи лишь ставят под угрозу собственные церкви: оскудевает паства и растет недовольство среди духовенства.

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

кипр, россия, киев, петр порошенко, русская православная церковь, московский патриархат, епифаний думенко, аналитика - религия и мировоззрение