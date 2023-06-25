"Четкий замысел". Союзники Киева оказались в трудном положении
© Фото : ПЦУПредстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Церковный конфликт на Украине вышел далеко за ее пределы. Православное духовенство и верующие в разных странах разделились — спорят, на чьей стороне правда. О горячих точках противостояния — в материале РИА Новости.
Случай симптоматичный
"Не допустить раскола" и "положить конец вольнодумству" — с такой программой несколько дней назад выступил перед журналистами глава Православной церкви Кипра (КПЦ) архиепископ Георгий III.
Поводом для громких слов стало заявление одного из высокопоставленных островных иерархов — митрополита Пафосского Тихика. Тот публично отказался служить вместе с предстоятелем, поскольку первоиерарх поминает за литургией Епифания Думенко — лидера Православной церкви Украины (структуры, созданной в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея).
В немногочисленной (чуть более 500 тысяч членов) церкви Кипра и без того существовали две противоборствующие партии: одна — за сближение с РПЦ, другая — за более тесные контакты с Константинополем. А украинская проблема косвенно стала фактором, усилившим разобщенность. Поэтому как бы ни старался архиепископ Георгий избежать раскола, он уже идет.
После того как в январе 2019-го ПЦУ получила от Константинополя томос (документ об автокефалии), КПЦ заявила о нейтралитете в этом вопросе. Тогдашний архиепископ Хризостом II (ныне покойный) даже пытался выступить посредником между Вселенским и Московским патриархатами.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл прибыл с официальным визитом на Кипр
Патриарх Кирилл прибыл с официальным визитом на Кипр
Однако в 2020-м он же внес Епифания Думенко в диптих — список имен предстоятелей поместных церквей, которых поминают на литургии. Вслед за этим синод официально признал структуру. РПЦ в ответ разорвала евхаристическое общение с архиепископом.
Некоторые из подчиненных, например нынешний глава КПЦ Георгий (тогда — митрополит Пафосский) заявили, что решение синода "обязательно для всех епископов". Другие запротестовали.
Говорили, что Хризостом действовал единолично и не поставил остальных в известность своевременно. А также указывали на вопиющий факт "нарушения коллективного и демократического принципа". Один из противников, митрополит Киккский Никифор и вовсе заявил, что такое постановление — не общеобязательное.
"Оно не связывает нас, выступавших против признания Епифания, по рукам. В истории православия есть примеры, когда только один не согласился и впоследствии оказался прав", — сказал он журналистам.
Борьба за правду
Тихое противостояние продолжалось вплоть до смерти архиепископа Хризостома II в ноябре 2022-го. После этого появилась надежда.
"Новая ситуация во взаимоотношениях Кипрской церкви с Московским патриархатом может реализоваться в результате предстоящих выборов нового предстоятеля", — говорил тогда советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов.
© AP Photo / Philippos ChristouНовоизбранный архиепископ Новой Юстианианы и всего Кипра Георгий в церкви Святого Иоанна в Никосии
© AP Photo / Philippos Christou
Новоизбранный архиепископ Новой Юстианианы и всего Кипра Георгий в церкви Святого Иоанна в Никосии
Однако у избирательной системы в Кипрской церкви есть особенности. Голосование проходило в два этапа. В первом участвовали все граждане острова, и по результатам лидировал митрополит Лимассольский Афанасий — любимец верующих и ярый противник ПЦУ.
Делать прогнозы было рано, ведь после первого последовал второй тур: обсуждение в синоде. Причем решение руководящего органа не зависит от выбора народа. В итоге новым главой КПЦ стал местоблюститель престола — тот самый Георгий.
Во многом заполучить руководящий пост помогли внешние обстоятельства. Оппонентов он топил весьма примитивной логикой: обвинял в пророссийской позиции — "Вы выступаете против ПЦУ, которую не признает Русская церковь. А Россия ведет войну с Украиной".
Кроме того, за несколько дней до выборов синод отменил постановление, по которому участвовать в них могли православные, проживающие на острове больше года. Таким образом свыше 50 тысяч выходцев из России не голосовали.
© Фото : Orthodox TimesАрхиепископ Кипра Хризостом II и патриарх Константинопольский Варфоломей I во время встречи
Архиепископ Кипра Хризостом II и патриарх Константинопольский Варфоломей I во время встречи
Крайняя мера была ответом на неожиданно обрушенную прессой волну конспирологии. Некоторые издания сообщали, что на Кипре активно действует русская агентура — священники агитируют за "ставленников Москвы". Другие писали: на острове находится доверенное лицо митрополита Волоколамского Антония, главы отдела внешних церковных связей РПЦ.
По одному лекалу
По схожему сценарию проходила "легитимация" ПЦУ в Элладской церкви (ЭПЦ) в октябре 2019-го. Этот вопрос включил в повестку архиерейского собора лично глава ЭПЦ архиепископ Афинский Иероним.
Правда, некоторые иерархи просили его повременить. А спустя месяц четыре греческих митрополита написали открытое письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, где призвали соборно обсудить проблему.
Архиереи подчеркнули, что в случае с украинской "автокефалией" абсолютно бессмысленно добиваться единства церкви путем включения в нее нераскаявшихся, лишенных сана и не имеющих рукоположения раскольников. Именно такой процедуры требуют каноны.
В ответ руководство ЭПЦ образовало специальную комиссию. Она констатировала: авторы письма "расшатывают единство Церкви Греции со Вселенским патриархатом в православных вопросах и ставят под сомнение его канонические (украинские) привилегии".
Симпатий к раскольникам не испытывают не только священнослужители, но и простые верующие. Прошлой осенью состоялся визит лидера ПЦУ Епифания Думенко на греческий остров Тасос. Около 400 местных мирян обратились к своему епископу с просьбой не пускать "самозванца".
Встреча все же состоялась: Думенко сослужил патриарху Варфоломею и архиепископу Иерониму. Но по окончании литургии жители нескольких городов вышли на акцию протеста — держали плакаты "Нет раскольнику Епифанию" и скандировали аналогичные лозунги.
Куда более масштабные последствия украинского церковного конфликта — в Африке, где властвует Александрийский патриарх Феодор II. В декабре 2019-го он также признал ПЦУ. При этом, как отметили в Москве, даже не обсудил это с синодом. Решение не имело "соборного характера", то есть, по православным меркам нелегитимно.
© Фото : Пресс-служба Київської МитрополіїУкраїнської Православної Церкви (ПЦУ)Визит Епифания на остров Тасос
© Фото : Пресс-служба Київської МитрополіїУкраїнської Православної Церкви (ПЦУ)
Визит Епифания на остров Тасос
В ответ Русская церковь разорвала с Феодором всякое общение. А в конце 2021-го создала на континенте собственный экзархат, куда приняла всех несогласных с волей патриарха — более ста человек из восьми стран.
Феодор же решил действовать радикально. В феврале прошлого года вызвал на церковный суд двух русских клириков, обвинил их в незаконном переводе африканского духовенства и верующих в новую юрисдикцию и заочно лишил сана. В РПЦ заверили, что "решение не будет иметь абсолютно никаких последствий".
Прибегали и к запрещенным приемам. В танзанийском селении Сокойне местный александрийский епископ попытался подкупить людей — доставил в деревню мешки с мукой. Община на искус не поддалась. Тогда он перекрыл доступ к единственной скважине с чистой водой, находившейся на территории храма. И поставил жесткое условие: только его прихожане получат воду.
В свою очередь, в Уганде из церковных школ, принадлежащих Александрийскому патриархату, исключили учеников, перешедших в РПЦ, — около 200 человек. Им отказали в аттестации и стипендиях.
Патриарх Александрийский Феодор II
Ситуация с Кипром, Грецией и Александрией закономерна. Они входят в так называемую греческую семью церквей: иерархи преимущественно этнические греки, а главное — сильно зависимые от политики Константинополя.
"Последний же, начиная с 2018 года, последовательно претворяет в жизнь совершенно четкий замысел: превосходство одного патриарха над другими. Хотя по православным канонам это недопустимо", — поясняет религиовед Роман Лункин.
В результате архиереи лишь ставят под угрозу собственные церкви: оскудевает паства и растет недовольство среди духовенства.