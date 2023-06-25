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СПЖ: раскольники ПЦУ собираются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.06.2023
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Религия
 
20:54 25.06.2023 (обновлено: 21:08 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/khram-1880361621.html
СПЖ: раскольники ПЦУ собираются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
СПЖ: раскольники ПЦУ собираются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.06.2023
СПЖ: раскольники ПЦУ собираются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
После неудачной попытки спилить замки и проникнуть в Свято-Воскресенский храм канонической Украинской православной церкви сторонники раскольнической структуры... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T20:54
2023-06-25T21:08
религия
украина
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
хмельницкая область
религия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. После неудачной попытки спилить замки и проникнуть в Свято-Воскресенский храм канонической Украинской православной церкви сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собираются захватить храм Рождества Христова в Хмельницкой области, сообщили на сайте Союза православных журналистов. Ранее в воскресенье Союз православных журналистов сообщил, что верующие УПЦ в Красилове Хмельницкой области не позволили раскольникам ПЦУ захватить святыню. После попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане. &quot;Из Красилова сообщают, что &quot;активисты ПЦУ &quot; и якобы &quot;прихожане&quot; ушли от Свято-Воскресенского храма к другой святыне УПЦ, храму Рождества Христова. Этакие &quot;захажане&quot;, пошли захватывать то, что хуже охраняется&quot;, – сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на Telegram-канал &quot;Первый казацкий&quot;.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230625/kiev-1880015450.html
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украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), хмельницкая область, религия
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Хмельницкая область, Религия
СПЖ: раскольники ПЦУ собираются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области

СПЖ: раскольники ПЦУ собираются захватить храм Рождества Христова в Хмельницкой области

Храма Рождества Христова в Красилове
Храма Рождества Христова в Красилове
Храма Рождества Христова в Красилове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. После неудачной попытки спилить замки и проникнуть в Свято-Воскресенский храм канонической Украинской православной церкви сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собираются захватить храм Рождества Христова в Хмельницкой области, сообщили на сайте Союза православных журналистов.
Ранее в воскресенье Союз православных журналистов сообщил, что верующие УПЦ в Красилове Хмельницкой области не позволили раскольникам ПЦУ захватить святыню. После попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане.
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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«

"Из Красилова сообщают, что "активисты ПЦУ " и якобы "прихожане" ушли от Свято-Воскресенского храма к другой святыне УПЦ, храму Рождества Христова. Этакие "захажане", пошли захватывать то, что хуже охраняется", – сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на Telegram-канал "Первый казацкий".

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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