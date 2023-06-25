СПЖ: раскольники ПЦУ собираются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
СПЖ: раскольники ПЦУ собираются захватить храм Рождества Христова в Хмельницкой области
Храма Рождества Христова в Красилове
Храма Рождества Христова в Красилове
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. После неудачной попытки спилить замки и проникнуть в Свято-Воскресенский храм канонической Украинской православной церкви сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собираются захватить храм Рождества Христова в Хмельницкой области, сообщили на сайте Союза православных журналистов.
Ранее в воскресенье Союз православных журналистов сообщил, что верующие УПЦ в Красилове Хмельницкой области не позволили раскольникам ПЦУ захватить святыню. После попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане.
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"Из Красилова сообщают, что "активисты ПЦУ " и якобы "прихожане" ушли от Свято-Воскресенского храма к другой святыне УПЦ, храму Рождества Христова. Этакие "захажане", пошли захватывать то, что хуже охраняется", – сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на Telegram-канал "Первый казацкий".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".