https://ria.ru/20230625/kadyrov-1880268684.html

Кадыров заявил, что Пригожин "наплевал" на любовь к России ради амбиций

Кадыров заявил, что Пригожин "наплевал" на любовь к России ради амбиций - РИА Новости, 25.06.2023

Кадыров заявил, что Пригожин "наплевал" на любовь к России ради амбиций

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об основателе группы "Вагнер" Евгении Пригожине, заявил, что ради личных амбиций он "наплевал" на привязанность и любовь к... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T00:29

2023-06-25T00:29

2023-06-25T01:10

россия

рамзан кадыров

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об основателе группы "Вагнер" Евгении Пригожине, заявил, что ради личных амбиций он "наплевал" на привязанность и любовь к России. "Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. По словам Кадырова, он убеждал Пригожина оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Также Кадыров призвал всех бойцов группы "Вагнер" осознанно принимать решения, думая о будущем России. Он отметил, что все закончилось мирно, однако крайней мерой могло стать "жесткое подавление". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин, в отношении которого в России завели уголовное дело, уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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россия, рамзан кадыров, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, общество