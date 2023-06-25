https://ria.ru/20230625/izrail-1880328774.html

Израиль отреагировал на слова посольства Украины о сотрудничестве с Россией

Израиль отреагировал на слова посольства Украины о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 25.06.2023

Израиль отреагировал на слова посольства Украины о сотрудничестве с Россией

Израиль не намерен дискутировать с Киевом по поводу своей политики в вопросах оказания помощи Украине, так как Израиль уже выбрал "правильную сторону истории" и РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:19

2023-06-25T15:19

2023-06-25T15:20

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Израиль не намерен дискутировать с Киевом по поводу своей политики в вопросах оказания помощи Украине, так как Израиль уже выбрал "правильную сторону истории" и не раз высказывался о своей позиции по украинскому конфликту, в том числе в защиту территориальной целостности Украины, заявил в воскресенье в интервью израильскому армейскому радио глава МИД Израиля Эли Коэн, комментируя упреки украинского посольства на предмет того, что Тель-Авив встал на путь тесного сотрудничества с Москвой. "Я не намерен опускаться до этого дискурса. Я заявлял, что мы поддерживаем суверенитет и (территориальную) целостность Украины. Мы голосовали (в поддержку Украины) в ООН, (израильские) солдаты встречались с украинскими военнослужащими, и мы оказываем гуманитарную помощь. Израиль на правильной стороне истории", - заявил Коэн. Ранее в воскресенье посольство Украины в Тель-Авиве опубликовало заявление, содержащее упреки в адрес руководства Израиля по поводу того, что еврейское государства делает недостаточно для помощи Киеву в конфликте с Россией. В украинском посольстве заявили, что "нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией", добавив, что израильская гуманитарная помощь Киеву "практически отсутствует". Недавний визит Коэна в Киев в посольстве назвали "бесплодным", а аргументы израильского премьера Биньямина Нетаньяху по поводу причин отказа от поставок оружия Украине - "вымышленными и спекулятивными". В заявлении посольства Украины в Израиле подчеркивается, что "израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией". "В действительности же на местах так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как явная пророссийская позиция", - утверждает дипмиссия. Посольство Украины в Израиле призвало израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Киев оборонительными средствами. "Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории", - отмечается в заявлении. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879615706.html

https://ria.ru/20230501/posol-1868983984.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html

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в мире, украина, израиль, россия, биньямин нетаньяху