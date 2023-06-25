https://ria.ru/20230625/istrebiteli-1880272114.html

Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз, пишут СМИ

Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023

Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз, пишут СМИ

Британские истребители за последние три недели 21 раз поднимались в воздушное пространство Балтийского региона в рамках операций НАТО в ответ на полеты... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T02:13

2023-06-25T02:13

2023-06-25T02:13

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Британские истребители за последние три недели 21 раз поднимались в воздушное пространство Балтийского региона в рамках операций НАТО в ответ на полеты российских самолетов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании. "За последние три недели британские истребители поднимались в воздух 21 раз, чтобы ответить российским самолетам в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства в европейской части Балтийского региона", - передает агентство. Отмечается, что речь идет об истребителях Typhoon, которые в настоящее время находятся в Эстонии и используются НАТО для защиты восточноевропейского фланга в качестве самолетов быстрого реагирования. Кроме этого королевские военно-воздушные силы Британии также приняли участие в нескольких крупных воздушных учениях с союзниками по североатлантическому альянсу, в том числе в учениях Air Defender, которые прошли в Германии с 12 по 23 июня. Ранее командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что учения НАТО Air Defender не являются провокацией против России, а полеты в сторону Калининграда не запланированы. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230614/istrebiteli-1878180793.html

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россия, великобритания, нато, прибалтика, в мире