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Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
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02:13 25.06.2023
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Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз, пишут СМИ
Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз, пишут СМИ
Британские истребители за последние три недели 21 раз поднимались в воздушное пространство Балтийского региона в рамках операций НАТО в ответ на полеты... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T02:13
2023-06-25T02:13
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Британские истребители за последние три недели 21 раз поднимались в воздушное пространство Балтийского региона в рамках операций НАТО в ответ на полеты российских самолетов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании. "За последние три недели британские истребители поднимались в воздух 21 раз, чтобы ответить российским самолетам в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства в европейской части Балтийского региона", - передает агентство. Отмечается, что речь идет об истребителях Typhoon, которые в настоящее время находятся в Эстонии и используются НАТО для защиты восточноевропейского фланга в качестве самолетов быстрого реагирования. Кроме этого королевские военно-воздушные силы Британии также приняли участие в нескольких крупных воздушных учениях с союзниками по североатлантическому альянсу, в том числе в учениях Air Defender, которые прошли в Германии с 12 по 23 июня. Ранее командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что учения НАТО Air Defender не являются провокацией против России, а полеты в сторону Калининграда не запланированы. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, великобритания, нато, прибалтика, в мире
Россия, Великобритания, НАТО, Прибалтика, В мире
Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз, пишут СМИ

Франс Пресс: истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз за три недели

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Британские истребители за последние три недели 21 раз поднимались в воздушное пространство Балтийского региона в рамках операций НАТО в ответ на полеты российских самолетов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании.
«
"За последние три недели британские истребители поднимались в воздух 21 раз, чтобы ответить российским самолетам в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства в европейской части Балтийского региона", - передает агентство.
Отмечается, что речь идет об истребителях Typhoon, которые в настоящее время находятся в Эстонии и используются НАТО для защиты восточноевропейского фланга в качестве самолетов быстрого реагирования.
Кроме этого королевские военно-воздушные силы Британии также приняли участие в нескольких крупных воздушных учениях с союзниками по североатлантическому альянсу, в том числе в учениях Air Defender, которые прошли в Германии с 12 по 23 июня. Ранее командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что учения НАТО Air Defender не являются провокацией против России, а полеты в сторону Калининграда не запланированы.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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