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Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
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09:04 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/indiya-1880281261.html
Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ
Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди был проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", сообщило издание Indian Express. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:04
2023-06-25T09:04
в мире
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", сообщило издание Indian Express. "Премьер-министр Нарендра Моди в субботу был проинформирован высокопоставленными чиновниками о развивающейся ситуации в России", - сообщили источники. Источники сообщили, что Моди был проинформирован о развитии событий во время полета из Вашингтона в Каир, где он находится с государственным визитом. Издание отмечает, что правительство Индии внимательно следит за ситуацией, но Нью-Дели не выступал с каким-либо официальным заявлением. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/izrail-1880269958.html
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в мире, индия, россия, нарендра моди, владимир путин, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ

Indian Express: премьер Индии Моди проинформирован о ситуации с попыткой мятежа "Вагнера"

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", сообщило издание Indian Express.
"Премьер-министр Нарендра Моди в субботу был проинформирован высокопоставленными чиновниками о развивающейся ситуации в России", - сообщили источники.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
Вчера, 00:55
Источники сообщили, что Моди был проинформирован о развитии событий во время полета из Вашингтона в Каир, где он находится с государственным визитом. Издание отмечает, что правительство Индии внимательно следит за ситуацией, но Нью-Дели не выступал с каким-либо официальным заявлением.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать
24 июня, 23:45
 
В миреИндияРоссияНарендра МодиВладимир ПутинБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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