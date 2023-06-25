Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ
Indian Express: премьер Индии Моди проинформирован о ситуации с попыткой мятежа "Вагнера"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", сообщило издание Indian Express.
"Премьер-министр Нарендра Моди в субботу был проинформирован высокопоставленными чиновниками о развивающейся ситуации в России", - сообщили источники.
Источники сообщили, что Моди был проинформирован о развитии событий во время полета из Вашингтона в Каир, где он находится с государственным визитом. Издание отмечает, что правительство Индии внимательно следит за ситуацией, но Нью-Дели не выступал с каким-либо официальным заявлением.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.