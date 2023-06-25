https://ria.ru/20230625/indiya-1880281261.html

Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ

Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023

Премьер Индии был проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер", пишут СМИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди был проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", сообщило издание Indian Express. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:04

2023-06-25T09:04

2023-06-25T09:04

в мире

индия

россия

нарендра моди

владимир путин

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был проинформирован о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", сообщило издание Indian Express. "Премьер-министр Нарендра Моди в субботу был проинформирован высокопоставленными чиновниками о развивающейся ситуации в России", - сообщили источники. Источники сообщили, что Моди был проинформирован о развитии событий во время полета из Вашингтона в Каир, где он находится с государственным визитом. Издание отмечает, что правительство Индии внимательно следит за ситуацией, но Нью-Дели не выступал с каким-либо официальным заявлением. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/izrail-1880269958.html

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880267067.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, россия, нарендра моди, владимир путин, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)