https://ria.ru/20230625/gvatemala-1880288327.html

Эксперт допустил приход наркоторговцев к власти в Гватемале

Эксперт допустил приход наркоторговцев к власти в Гватемале - РИА Новости, 25.06.2023

Эксперт допустил приход наркоторговцев к власти в Гватемале

Возможное избрание на всеобщих выборах в Гватемале кандидатов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ставит под угрозу борьбу с этим нелегальным бизнесом, РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:50

2023-06-25T09:50

2023-06-25T09:50

в мире

гватемала (республика)

центральная америка

сша

хуан орландо эрнандес

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ГВАТЕМАЛА, 25 июн - РИА Новости. Возможное избрание на всеобщих выборах в Гватемале кандидатов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ставит под угрозу борьбу с этим нелегальным бизнесом, заявил РИА Новости адвокат, журналист и исследователь Ойянтай Итсамна. "Тот, кто победит, обязательно приведет с собой наркодепутатов, наркомэров и, надеюсь, не приведет наркопрезидента", - сказал Итсамна, корреспондент и обозреватель ряда СМИ в Латинской Америке и Европе. Собеседник агентства выразил уверенность, что в состав конгресса и муниципальных органов власти Гватемалы войдут лица, которые вовлечены в оборот незаконных веществ и обеспечат исключение этого вопроса из политической повестки страны. По словам Итсамны, до тех пор, пока в стране сохраняется безнаказанность, торговля наркотиками будет продолжаться, допускаться, а круг вовлеченных в преступную деятельность будет расти. Как пояснил эксперт, наркоторговля играет определяющую роль в экономике Гватемалы, поскольку наркотики десятилетиями поставляются через страну в США, а в обратном направлении идет трафик оружия. "Здесь также есть и районы, где производят коку и марихуану, в основном на территории департамента Исабаль", - сказал журналист, который лично посещал оборудованные взлетными полосами фермы на побережье и на границе с Мексикой. Мильпа - территории, где практикуют подсечно-огневое земледелие - используются в Гватемале для выращивания наркотической конопли или опийного мака на постоянной основе в тех районах, которые не посещают представители государственной власти, отметил Итсамна. По его мнению, эта незаконная деятельность существенно влияет не только на экономику, но и на политическую жизнь всей страны, поскольку отдельные регионы находятся под полным контролем наркоторговцев. Как отметил Итсамна, в отношении ряда участников предстоящих выборов уже звучали обвинения в торговле наркотиками. При этом сама тема оборота незаконных веществ не затрагивается ни СМИ, ни кандидатами, ни партиями. "Видимо, эта тема нормализовалась, натурализовалась от такого широкого присутствия в повседневной жизни", - предположил журналист. При этом США хотя и внесли некоторых из нынешних кандидатов в свой список коррумпированных чиновников стран Центральной Америки, не вмешиваются в ситуацию так, как это происходит в Гондурасе. Там обвинения в связях с наркоторговцами пали даже на экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса. Всеобщие выборы пройдут в Гватемале в воскресенье 25 июня. Правом голоса на этих выборах обладают около 9,4 миллиона граждан страны, они выберут президента и вице-президента республики, 160 депутатов Конгресса, 340 муниципальных руководителей и 20 членов Центральноамериканского парламента Парласен. Второй тур президентских выборов возможен, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов - 50% плюс один голос, в таком случае он пройдет 20 августа. "Список Энгеля", или закон о расширенных обязательствах между США и странами Центральной Америки, названный по фамилии бывшего конгрессмена, был принят в декабре 2020 года. С этого момента "для поддержки народа Центральной Америки и укрепления национальной безопасности Соединенных Штатов путем устранения коренных причин миграции из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса" госсекретарь и госдепартамент США ведут расследования и список лиц из этих стран, которые, по их мнению, причастны к коррупции и атакам на демократию.

https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843295760.html

https://ria.ru/20221205/ispaniya-1836429383.html

https://ria.ru/20230105/zaderzhanie-1843290248.html

гватемала (республика)

центральная америка

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в мире, гватемала (республика), центральная америка, сша, хуан орландо эрнандес