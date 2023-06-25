https://ria.ru/20230625/gruppy-1880291185.html

В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы

В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы - РИА Новости, 25.06.2023

В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы

Детские сады Москвы в понедельник будут открыты в режиме дежурных групп из-за нерабочего дня, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Комплекса... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:29

2023-06-25T10:29

2023-06-25T10:31

москва

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Детские сады Москвы в понедельник будут открыты в режиме дежурных групп из-за нерабочего дня, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы."В понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что в остальных учреждениях комплекса социального развития, включая медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и Дворцы бракосочетания работа и прием посетителей будет проходить в штатном режиме.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

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москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, общество