Рейтинг@Mail.ru
В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 25.06.2023 (обновлено: 10:31 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/gruppy-1880291185.html
В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы
В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы - РИА Новости, 25.06.2023
В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы
Детские сады Москвы в понедельник будут открыты в режиме дежурных групп из-за нерабочего дня, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Комплекса... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:29
2023-06-25T10:31
москва
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574056252_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_43d1158b13898b4161f79d37e144f6c6.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Детские сады Москвы в понедельник будут открыты в режиме дежурных групп из-за нерабочего дня, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы."В понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что в остальных учреждениях комплекса социального развития, включая медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и Дворцы бракосочетания работа и прием посетителей будет проходить в штатном режиме.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
https://ria.ru/20230624/transport-1880260678.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574056252_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_34ba388f9b2c0076a6e9ef0610f1f529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы

Дежурные группы будут открыты в понедельник в московских детских садах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИгровая площадка детского сада
Игровая площадка детского сада - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Игровая площадка детского сада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Детские сады Москвы в понедельник будут открыты в режиме дежурных групп из-за нерабочего дня, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.
"В понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в остальных учреждениях комплекса социального развития, включая медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и Дворцы бракосочетания работа и прием посетителей будет проходить в штатном режиме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
Электробусы в автопарке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме
дополняется ...
 
МоскваСергей СобянинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала