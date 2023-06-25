https://ria.ru/20230625/gruppy-1880291185.html
В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы
В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы - РИА Новости, 25.06.2023
В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы
Детские сады Москвы в понедельник будут открыты в режиме дежурных групп из-за нерабочего дня, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Комплекса... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:29
2023-06-25T10:29
2023-06-25T10:31
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Детские сады Москвы в понедельник будут открыты в режиме дежурных групп из-за нерабочего дня, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы."В понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что в остальных учреждениях комплекса социального развития, включая медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и Дворцы бракосочетания работа и прием посетителей будет проходить в штатном режиме.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
В московских детских садах в понедельник будут работать дежурные группы
Дежурные группы будут открыты в понедельник в московских детских садах
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Детские сады Москвы в понедельник будут открыты в режиме дежурных групп из-за нерабочего дня, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.
"В понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в остальных учреждениях комплекса социального развития, включая медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и Дворцы бракосочетания работа и прием посетителей будет проходить в штатном режиме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
В Москве весь общественный транспорт работает в обычном режиме
дополняется ...