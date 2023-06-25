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Группа Cream Soda выступила на открытии "Выкса-фестиваля"

Группа Cream Soda выступила на открытии "Выкса-фестиваля" - РИА Новости, 25.06.2023

Группа Cream Soda выступила на открытии "Выкса-фестиваля"

Участники группы Cream Soda выступили в Нижегородской области на гала-концерте, посвященном открытию "Выкса-фестиваля", сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T20:46

2023-06-25T20:46

2023-06-25T20:48

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Участники группы Cream Soda выступили в Нижегородской области на гала-концерте, посвященном открытию "Выкса-фестиваля", сообщает пресс-служба мероприятия.На сцену к зрителям вышел один из основателей коллектива Илья Гадаев, а также новая вокалистка Алиса Стяжкова. Вместе с музыкантами они исполнили несколько хитов в новой аранжировке, в том числе "Никаких больше вечеринок". В этот вечер перед гостями фестиваля также выступили экс-участница Serebro Полина Фаворская (Favlav), хип-хоп дуэт Lovanda, нео-поп-исполнительница Mirèle и другие. Все они стали частью единого оркестра, который специально для фестиваля собрали музыканты Кирилл Сергеев (Kito Jempere, Кито) и Руслан Гаджимурадов."В последние годы моя музыкальная деятельность связана с идеей объединения людей, создания мостиков между ними. Это коллаборационная политика. У моего оркестра есть база, музыканты, с которым мы уже выступали, — приводят слова Кито в пресс-службе. — На "Выкса-фестивале" состоялась встреча нашего состава и артистов, которых мы пригласили. Мы вместе с ними выбрали песни, которые хотели исполнить. В итоге получился большой фестиваль в рамках одной группы". Фестиваль современной культуры в городе металлургов Выкса продлится до второго июля. В эти дни на нескольких площадках пройдут показы современной короткометражной анимации, детские мастерские и мастер-классы. Гостей также ждут экскурсии на Выксунский металлургический завод, городской паблик-арт и другие интересные активности.

https://ria.ru/20230619/festival-1879080392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

cream soda, новости шоу-бизнеса, знаменитости, нижегородская область, выкса, музыка