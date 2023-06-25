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Эксперты рассказали, от чего зависит продление транзита газа через Украину - РИА Новости, 25.06.2023
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07:43 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/gaz-1880276756.html
Эксперты рассказали, от чего зависит продление транзита газа через Украину
Эксперты рассказали, от чего зависит продление транзита газа через Украину - РИА Новости, 25.06.2023
Эксперты рассказали, от чего зависит продление транзита газа через Украину
Решение о продлении в 2024 году контракта на транзит газа через территорию Украины будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей, считают... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T07:43
2023-06-25T07:43
экономика
украина
россия
венгрия
газпром
турецкий поток
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решение о продлении в 2024 году контракта на транзит газа через территорию Украины будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Министр энергетики Украины Герман Галущенко, как сообщила в четверг газета Financial Times, заявил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора по газу в 2024 году невелики. Стороны в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов – в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года. "Решение о продлении контракта на транзит российского газа через территорию Украины будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей и с их участием", – отмечает директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян. Сейчас газ транзитом через Украину поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Скорее всего, полагает эксперт, эти страны будут заинтересованы в сохранении поставок газа из России в соответствии с действующими контрактами с "Газпромом". Особенно важной, добавляет Амирагян, может стать роль Венгрии, которая на официальном уровне выступает за сохранение поставок российских энергоресурсов. Ни одна из сторон пока официально не заявляла о завершении сотрудничества, поэтому теоретически в следующем году можно ожидать переговоров по продлению транзитного соглашения, отмечает директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова. "Понятно, что это достаточно сложно осуществить в текущих условиях, но есть пример "зерновой сделки", где договоренности были достигнуты при участии посредников. Решение "Газпрома" о судьбе транзитного договора с Украиной во многом будет зависеть от формата дальнейшего взаимодействия со своими покупателями в Европе", – отмечает она. Украинский маршрут является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу. Сейчас регион получает по нему около 5% импортируемого газа. Другой маршрут поставок российского газа – "Турецкий поток" – обеспечивает Европе около 3% импортируемого газа.
https://ria.ru/20230602/tranzit-1875687979.html
https://ria.ru/20230325/neft-1860545292.html
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россия
венгрия
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экономика, украина, россия, венгрия, газпром, турецкий поток
Экономика, Украина, Россия, Венгрия, Газпром, Турецкий поток
Эксперты рассказали, от чего зависит продление транзита газа через Украину

Амирагян: продление контракта на транзит газа через Украину зависит от диалога с Европой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решение о продлении в 2024 году контракта на транзит газа через территорию Украины будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко, как сообщила в четверг газета Financial Times, заявил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора по газу в 2024 году невелики. Стороны в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов – в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года.
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"Решение о продлении контракта на транзит российского газа через территорию Украины будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей и с их участием", – отмечает директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян.
Сейчас газ транзитом через Украину поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Скорее всего, полагает эксперт, эти страны будут заинтересованы в сохранении поставок газа из России в соответствии с действующими контрактами с "Газпромом". Особенно важной, добавляет Амирагян, может стать роль Венгрии, которая на официальном уровне выступает за сохранение поставок российских энергоресурсов.
Ни одна из сторон пока официально не заявляла о завершении сотрудничества, поэтому теоретически в следующем году можно ожидать переговоров по продлению транзитного соглашения, отмечает директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова. "Понятно, что это достаточно сложно осуществить в текущих условиях, но есть пример "зерновой сделки", где договоренности были достигнуты при участии посредников. Решение "Газпрома" о судьбе транзитного договора с Украиной во многом будет зависеть от формата дальнейшего взаимодействия со своими покупателями в Европе", – отмечает она.
Украинский маршрут является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу. Сейчас регион получает по нему около 5% импортируемого газа. Другой маршрут поставок российского газа – "Турецкий поток" – обеспечивает Европе около 3% импортируемого газа.
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