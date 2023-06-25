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В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 25.06.2023
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21:36 25.06.2023 (обновлено: 22:51 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 25.06.2023
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
Пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:36
2023-06-25T22:51
в мире
украина
ирландия
европарламент
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.&quot;Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. &lt;…&gt; За что умирают украинцы из рабочего класса?&quot; — задался он вопросом.Парламентарий уточнил, что более трех миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся на Западе.Уоллес не раз призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.
https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html
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в мире, украина, ирландия, европарламент, владимир зеленский
В мире, Украина, Ирландия, Европарламент, Владимир Зеленский
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском

Депутат ЕП Уоллес: пока украинцы умирают в боях, Зеленский продает государственные земли

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«

"Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?" — задался он вопросом.

Парламентарий уточнил, что более трех миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся на Западе.
Уоллес не раз призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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