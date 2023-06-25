https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html

В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском

В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 25.06.2023

В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском

Пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T21:36

2023-06-25T21:36

2023-06-25T22:51

в мире

украина

ирландия

европарламент

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?" — задался он вопросом.Парламентарий уточнил, что более трех миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся на Западе.Уоллес не раз призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

украина

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ирландия, европарламент, владимир зеленский