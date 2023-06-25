https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 25.06.2023
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
Пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:36
2023-06-25T21:36
2023-06-25T22:51
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?" — задался он вопросом.Парламентарий уточнил, что более трех миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся на Западе.Уоллес не раз призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.
https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html
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в мире, украина, ирландия, европарламент, владимир зеленский
В мире, Украина, Ирландия, Европарламент, Владимир Зеленский
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
Депутат ЕП Уоллес: пока украинцы умирают в боях, Зеленский продает государственные земли