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Киев заявил, что ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/evrointegratsiya-1880357325.html
Киев заявил, что ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции
Киев заявил, что ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции - РИА Новости, 25.06.2023
Киев заявил, что ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился с президентом Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью и выразил... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T19:57
2023-06-25T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
молдавия
владимир зеленский
андрей ермак
евросоюз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился с президентом Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью и выразил надежду на позитивный сигнал касаемо евроинтеграционного движения Украины. "Во время встречи с советником президента Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью были рассмотрены результаты промежуточного оценивания прогресса в выполнении нашим государством семи рекомендаций Еврокомиссии в рамках подготовки к переговорам о членстве Украины в ЕС. Андрей Ермак также обсудил с Саймоном Мордью подготовку к заседанию Европейского совета, которое состоится в конце июня, и выразил надежду на положительные сигналы по результатам этого заседания относительно евроинтеграционного движения Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Там также сообщили, что Ермак провел встречу с премьером Японии Такео Якибой, поднимался вопрос гарантий безопасности для Украины. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что ЕС сообщит в отчете по заявке Украины на членство, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам источника, условия связаны с юридической реформой и законом о СМИ. При этом источник отмечает, что основное внимание в отчете уделяется положительным сторонам. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879525426.html
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в мире, украина, киев, молдавия, владимир зеленский, андрей ермак, евросоюз, европейский совет, майя санду
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Молдавия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Евросоюз, Европейский совет, Майя Санду
Киев заявил, что ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился с президентом Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью и выразил надежду на позитивный сигнал касаемо евроинтеграционного движения Украины.
"Во время встречи с советником президента Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью были рассмотрены результаты промежуточного оценивания прогресса в выполнении нашим государством семи рекомендаций Еврокомиссии в рамках подготовки к переговорам о членстве Украины в ЕС. Андрей Ермак также обсудил с Саймоном Мордью подготовку к заседанию Европейского совета, которое состоится в конце июня, и выразил надежду на положительные сигналы по результатам этого заседания относительно евроинтеграционного движения Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
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Там также сообщили, что Ермак провел встречу с премьером Японии Такео Якибой, поднимался вопрос гарантий безопасности для Украины.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что ЕС сообщит в отчете по заявке Украины на членство, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам источника, условия связаны с юридической реформой и законом о СМИ. При этом источник отмечает, что основное внимание в отчете уделяется положительным сторонам.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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