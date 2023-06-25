https://ria.ru/20230625/evrointegratsiya-1880357325.html

Киев заявил, что ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции

Киев заявил, что ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции - РИА Новости, 25.06.2023

Киев заявил, что ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился с президентом Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью и выразил... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T19:57

2023-06-25T19:57

2023-06-25T19:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

молдавия

владимир зеленский

андрей ермак

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_85aef805bedb91fcc7a843374c854c71.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился с президентом Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью и выразил надежду на позитивный сигнал касаемо евроинтеграционного движения Украины. "Во время встречи с советником президента Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью были рассмотрены результаты промежуточного оценивания прогресса в выполнении нашим государством семи рекомендаций Еврокомиссии в рамках подготовки к переговорам о членстве Украины в ЕС. Андрей Ермак также обсудил с Саймоном Мордью подготовку к заседанию Европейского совета, которое состоится в конце июня, и выразил надежду на положительные сигналы по результатам этого заседания относительно евроинтеграционного движения Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Там также сообщили, что Ермак провел встречу с премьером Японии Такео Якибой, поднимался вопрос гарантий безопасности для Украины. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что ЕС сообщит в отчете по заявке Украины на членство, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам источника, условия связаны с юридической реформой и законом о СМИ. При этом источник отмечает, что основное внимание в отчете уделяется положительным сторонам. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879525426.html

https://ria.ru/20230625/yao-1880235742.html

украина

киев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, молдавия, владимир зеленский, андрей ермак, евросоюз, европейский совет, майя санду