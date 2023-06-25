https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО

"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО - РИА Новости, 25.06.2023

"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО

Минувший день войдет в историю как один из самых грозных в истории России. Он мог стать началом конца страны, которую мы знали. Россия оказалась перед лицом... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T01:05

2023-06-25T01:05

2023-06-25T08:19

аналитика

россия

москва

ростов-на-дону

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Минувший день войдет в историю как один из самых грозных в истории России. Он мог стать началом конца страны, которую мы знали. Россия оказалась перед лицом опасности, которая столетие назад унесла миллионы жизней.Детали происходившего станут известны позже, но пока ясно главное: гражданской войны, которой с высокой долей вероятности могли обернуться сегодняшние события, удалось избежать. Страна сумела извлечь уроки кровавого прошлого.Никогда раньше врагу не удавалось сокрушить Россию снаружи. Самые страшные беды ее начинались изнутри. Казалось, что сегодня мы наблюдаем похожие процессы: как минимум, в этом убеждала реакция всех оппонентов на Западе и на Украине. Те, кто вчера вселял им страх одним названием, встали против своих братьев по оружию. И оказался по одну сторону баррикад с врагами России.Герои Артемовска и Соледара двинули колонны на Москву. Исторических параллелей здесь, при желании, наберется с дюжину. Вот только славных страниц среди них отыскать не получится.Еще недавно они, рискуя жизнью, выводили гражданских из-под обстрелов ВСУ, лили кровь — и свою, и чужую, — метр за метром преодолевая блиндажи и окопы врага. А теперь — продвигались по трассе "М4" к сердцу России. И остановились в двухстах километрах.На данный момент известно, что стороны договорились о следующем: "Вагнер" завершает свой марш-бросок к столице и покидает Ростов-на-Дону. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и он под слово президента сможет уехать в Белоруссию. Никто из бойцов ЧВК не будет подвергаться преследованию. При желании те, кто не участвовал в мятеже, смогут подписать контракт с министерством обороны.Конечно, из случившегося необходимо сделать соответствующие выводы — угроза, с которой столкнулась страна, слишком серьезна, чтобы ее игнорировать. Причем времени для этого очень мало. В условиях разворачивающегося украинского контрнаступления каждый день задержки будет стоить жизней российских солдат.Но главный итог у случившегося один. В этот день с обеих сторон столкнулись люди, готовые умереть за Россию. Но они отказались друг друга за нее убивать.Вообще, 24 июня — День молодежи. Символично, что Россия именно в этот праздник сдала экзамен на зрелость и показала, что даже в критических ситуациях способна находить решение за столом переговоров.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880267067.html

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москва

ростов-на-дону

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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аналитика, россия, москва, ростов-на-дону