https://ria.ru/20230625/dvizheniya-1880283203.html
В Калужской области начали снимать ограничения движения
В Калужской области начали снимать ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023
В Калужской области начали снимать ограничения движения
Власти Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:28
2023-06-25T09:28
2023-06-25T09:53
калужская область
калуга
владислав шапша
безопасность
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Власти Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша."Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", — написал он.Накануне в Калужской области ограничили движение автотранспорта на территориях, прилегающих к соседним Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.
https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880279656.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, калуга, владислав шапша, безопасность
Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Безопасность
В Калужской области начали снимать ограничения движения
Калужский губернатор сообщил, что власти начали снимать ограничения на движение транспорта