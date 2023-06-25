https://ria.ru/20230625/dvizheniya-1880283203.html

В Калужской области начали снимать ограничения движения

В Калужской области начали снимать ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023

В Калужской области начали снимать ограничения движения

Власти Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:28

2023-06-25T09:28

2023-06-25T09:53

калужская область

калуга

владислав шапша

безопасность

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Власти Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша."Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", — написал он.Накануне в Калужской области ограничили движение автотранспорта на территориях, прилегающих к соседним Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.

https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880279656.html

калужская область

калуга

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Екатерина Зайцева

калужская область, калуга, владислав шапша, безопасность