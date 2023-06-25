Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области начали снимать ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 25.06.2023 (обновлено: 09:53 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/dvizheniya-1880283203.html
В Калужской области начали снимать ограничения движения
В Калужской области начали снимать ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023
В Калужской области начали снимать ограничения движения
Власти Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:28
2023-06-25T09:53
калужская область
калуга
владислав шапша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747332168_215:297:3219:1987_1920x0_80_0_0_063c977210c53f2b6de93b8bcc72f65a.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Власти Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша."Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", — написал он.Накануне в Калужской области ограничили движение автотранспорта на территориях, прилегающих к соседним Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.
https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880279656.html
калужская область
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747332168_490:0:3219:2047_1920x0_80_0_0_fd6f2bb92f5cda4171ca3a4f4d8d3088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, калуга, владислав шапша, безопасность
Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Безопасность
В Калужской области начали снимать ограничения движения

Калужский губернатор сообщил, что власти начали снимать ограничения на движение транспорта

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Власти Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
"Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", — написал он.
Накануне в Калужской области ограничили движение автотранспорта на территориях, прилегающих к соседним Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.
Сотрудники ГИБДД общаются с автовладельцем - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
На территории Кубани сняли ограничения движения
Вчера, 08:46
 
Калужская областьКалугаВладислав ШапшаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала