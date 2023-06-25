https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880338679.html

В ДНР восстановили автобусное сообщение с Ростовской и Московской областями

В ДНР восстановили автобусное сообщение с Ростовской и Московской областями - РИА Новости, 25.06.2023

В ДНР восстановили автобусное сообщение с Ростовской и Московской областями

Автобусное сообщение из Донецкой Народной Республики в направлении Ростовской и Московской областей снова открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:56

2023-06-25T16:56

2023-06-25T16:56

общество

донецкая народная республика

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

московская область (подмосковье)

ростовская область

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Автобусное сообщение из Донецкой Народной Республики в направлении Ростовской и Московской областей снова открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса ДНР. "Вчера в связи со сложившейся ситуацией по Республике временно были отменены некоторые рейсы в направлении Ростовской и Московской областей. Уже сегодня с утра все маршруты возобновили свою работу. Пассажирам, которые заранее забронировали и приобрели билеты, вернули деньги либо оформили новые проездные билеты на ближайшие рейсы. Жалоб на работу автостанций за последние сутки не поступало", - цитируют в сообщении пресс-службы ведомства руководителя "Автовокзалов Донбасса" Ростислава Маркелова. Заместитель главы Минтранса региона Артём Бафанов выехал на ряд автостанций и провёл рабочее совещание на автовокзале "Южный" в Донецке с руководителем "Автовокзалы Донбасса", сообщают в ведомстве. По итогам рабочего объезда Бафанов отметил, что автобусы ходят в рабочем режиме, обстановка спокойная. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/transport-1880332947.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, московская область (подмосковье), ростовская область