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В ДНР восстановили автобусное сообщение с Ростовской и Московской областями - РИА Новости, 25.06.2023
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16:56 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880338679.html
В ДНР восстановили автобусное сообщение с Ростовской и Московской областями
В ДНР восстановили автобусное сообщение с Ростовской и Московской областями - РИА Новости, 25.06.2023
В ДНР восстановили автобусное сообщение с Ростовской и Московской областями
Автобусное сообщение из Донецкой Народной Республики в направлении Ростовской и Московской областей снова открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:56
2023-06-25T16:56
общество
донецкая народная республика
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
московская область (подмосковье)
ростовская область
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Автобусное сообщение из Донецкой Народной Республики в направлении Ростовской и Московской областей снова открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса ДНР. "Вчера в связи со сложившейся ситуацией по Республике временно были отменены некоторые рейсы в направлении Ростовской и Московской областей. Уже сегодня с утра все маршруты возобновили свою работу. Пассажирам, которые заранее забронировали и приобрели билеты, вернули деньги либо оформили новые проездные билеты на ближайшие рейсы. Жалоб на работу автостанций за последние сутки не поступало", - цитируют в сообщении пресс-службы ведомства руководителя "Автовокзалов Донбасса" Ростислава Маркелова. Заместитель главы Минтранса региона Артём Бафанов выехал на ряд автостанций и провёл рабочее совещание на автовокзале "Южный" в Донецке с руководителем "Автовокзалы Донбасса", сообщают в ведомстве. По итогам рабочего объезда Бафанов отметил, что автобусы ходят в рабочем режиме, обстановка спокойная. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/transport-1880332947.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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общество, донецкая народная республика, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, московская область (подмосковье), ростовская область
Общество, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Московская область (Подмосковье), Ростовская область
В ДНР восстановили автобусное сообщение с Ростовской и Московской областями

В ДНР восстановили автобусное сообщение в направлении Ростовской и Московской областей

© РИА Новости / Евгений ОдиноковДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дорожный знак "Остановка автобуса" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Автобусное сообщение из Донецкой Народной Республики в направлении Ростовской и Московской областей снова открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса ДНР.
«
"Вчера в связи со сложившейся ситуацией по Республике временно были отменены некоторые рейсы в направлении Ростовской и Московской областей. Уже сегодня с утра все маршруты возобновили свою работу. Пассажирам, которые заранее забронировали и приобрели билеты, вернули деньги либо оформили новые проездные билеты на ближайшие рейсы. Жалоб на работу автостанций за последние сутки не поступало", - цитируют в сообщении пресс-службы ведомства руководителя "Автовокзалов Донбасса" Ростислава Маркелова.
Трасса М-2 Крым в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты
Вчера, 15:58
Заместитель главы Минтранса региона Артём Бафанов выехал на ряд автостанций и провёл рабочее совещание на автовокзале "Южный" в Донецке с руководителем "Автовокзалы Донбасса", сообщают в ведомстве. По итогам рабочего объезда Бафанов отметил, что автобусы ходят в рабочем режиме, обстановка спокойная.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
Вчера, 01:05
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежаМосковская область (Подмосковье)Ростовская область
 
 
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