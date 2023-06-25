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В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым"
В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым" - РИА Новости, 25.06.2023
В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым"
В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым", сообщается в Telegram-канале регионального министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:26
2023-06-25T15:26
2023-06-25T15:46
общество
попытка вооруженного мятежа
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым", сообщается в Telegram-канале регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. "Открыто движение по мосту через реку Оку на М-2 "Крым", — говорится в релизе.Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил об усилении в Подмосковье мер безопасности. Он подчеркнул, что ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия. Из-за этого возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, попытка вооруженного мятежа, московская область (подмосковье)
Общество, Попытка вооруженного мятежа, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым"
Минтранс Подмосковья: движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым" восстановили