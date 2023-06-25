https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880329565.html

В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым"

В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым" - РИА Новости, 25.06.2023

В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым"

В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым", сообщается в Telegram-канале регионального министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:26

2023-06-25T15:26

2023-06-25T15:46

общество

попытка вооруженного мятежа

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым", сообщается в Telegram-канале регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. "Открыто движение по мосту через реку Оку на М-2 "Крым", — говорится в релизе.Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил об усилении в Подмосковье мер безопасности. Он подчеркнул, что ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия. Из-за этого возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, добавил Воробьев.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, попытка вооруженного мятежа, московская область (подмосковье)