https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880324258.html
В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон"
В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 25.06.2023
В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон"
Движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:33
2023-06-25T14:33
2023-06-25T14:33
общество
московская область (подмосковье)
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880149175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3f3affd948f462ca204222f581fd818.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-4 "Дон", - отметили в ведомстве.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880149175_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57cb3f66503755da21127641c7ec6fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), попытка вооруженного мятежа
Общество, Московская область (Подмосковье), Попытка вооруженного мятежа
В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон"
Минтранс Подмосковья: движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" восстановили