https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880324258.html

В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон"

В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 25.06.2023

В Подмосковье восстановили движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон"

Движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:33

2023-06-25T14:33

2023-06-25T14:33

общество

московская область (подмосковье)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-4 "Дон", - отметили в ведомстве.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), попытка вооруженного мятежа