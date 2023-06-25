https://ria.ru/20230625/dorogi-1880291060.html

Техника "Вагнера" повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону

Техника "Вагнера" повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2023

Техника "Вагнера" повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону

Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:25

2023-06-25T10:25

2023-06-25T13:05

ростов-на-дону

ростовская область

попытка вооруженного мятежа

алексей логвиненко

россия

владимир путин

южный военный округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880294264_0:312:3016:2008_1920x0_80_0_0_b16db1c588e22ae77dfd656ceefea317.jpg

ВОЛГОГРАД, 25 июн — РИА Новости. Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в Telegram-канале."По предварительным данным, повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский", — написал он.Мэр отметил, что коммунальщики приступят к ремонту уже сегодня, работы планируется выполнить за два дня.Кроме того, добавил Логвиненко, утром коммунальные службы навели порядок возле штаба Южного военного округа, убрали мусор у цирка и на улицах в центре города.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.

https://ria.ru/20230625/avtobusy-1880287792.html

https://ria.ru/20230625/obstanovka-1880278598.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, ростовская область, попытка вооруженного мятежа, алексей логвиненко, россия, владимир путин, южный военный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)