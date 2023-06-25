https://ria.ru/20230625/dorogi-1880291060.html
Техника "Вагнера" повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону
Техника "Вагнера" повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2023
Техника "Вагнера" повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону
Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:25
2023-06-25T10:25
2023-06-25T13:05
ростов-на-дону
ростовская область
попытка вооруженного мятежа
алексей логвиненко
россия
владимир путин
южный военный округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 25 июн — РИА Новости. Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в Telegram-канале."По предварительным данным, повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский", — написал он.Мэр отметил, что коммунальщики приступят к ремонту уже сегодня, работы планируется выполнить за два дня.Кроме того, добавил Логвиненко, утром коммунальные службы навели порядок возле штаба Южного военного округа, убрали мусор у цирка и на улицах в центре города.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.
https://ria.ru/20230625/avtobusy-1880287792.html
https://ria.ru/20230625/obstanovka-1880278598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, ростовская область, попытка вооруженного мятежа, алексей логвиненко, россия, владимир путин, южный военный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Попытка вооруженного мятежа, Алексей Логвиненко, Россия, Владимир Путин, Южный военный округ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Техника "Вагнера" повредила десять тысяч кв. метров дорог в Ростове-на-Дону
Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: техника "Вагнера" повредила 10 тыс квадратных метров дорог