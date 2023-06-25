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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 25.06.2023 (обновлено: 17:44 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/donetsk-1880343559.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 25.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 16.40 выпустили по Киевскому району Донецка ракету из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:27
2023-06-25T17:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили по Киевскому району Донецка ракету из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется задымление после прилета. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 16.40 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Киевский район): выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
донецк
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"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города
Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка ракету из РСЗО

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили по Киевскому району Донецка ракету из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется задымление после прилета.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 16.40 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Киевский район): выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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