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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 25.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 16.40 выпустили по Киевскому району Донецка ракету из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:27
2023-06-25T17:27
2023-06-25T17:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили по Киевскому району Донецка ракету из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется задымление после прилета. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 16.40 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Киевский район): выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города
Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости.
2023-06-25T17:27
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PT0M45S
РИА Новости
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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка ракету из РСЗО