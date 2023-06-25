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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 25.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 16.40 выпустили по Киевскому району Донецка ракету из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:27

2023-06-25T17:27

2023-06-25T17:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили по Киевскому району Донецка ракету из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется задымление после прилета. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 16.40 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Киевский район): выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости. 2023-06-25T17:27 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины