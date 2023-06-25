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После гибели двух человек при пожаре в Королеве возбудили дело
После гибели двух человек при пожаре в Королеве возбудили дело - РИА Новости, 25.06.2023
После гибели двух человек при пожаре в Королеве возбудили дело
Уголовное дело возбуждено из-за смерти двух мужчин, разбившихся в результате пожара в подмосковном Королеве, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T23:06
2023-06-25T23:06
2023-06-25T23:06
происшествия
королев
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за смерти двух мужчин, разбившихся в результате пожара в подмосковном Королеве, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. Ранее квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, эвакуировали 10 человек. Два человека погибли при пожаре. "Двадцать пятого июня 2023 года на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома в городе Королеве обнаружены тела двух мужчин с травмами, характерными при падении с большой высоты. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарный пытался спасти мужчину, находящегося внутри горящей квартиры. Перемещаясь с одного балкона на другой, мужчины сорвались и упали вниз. От полученных травм оба скончались на месте. "В настоящее время на месте работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
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происшествия, королев, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Королев, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели двух человек при пожаре в Королеве возбудили дело
После гибели двух человек при пожаре в 25-этажном доме в Королеве возбудили уголовное дело