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Британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций
Британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций - РИА Новости, 25.06.2023
Британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций
Более десяти тысяч жителей Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций против России, следует из данных на сайте... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T19:00
2023-06-25T19:00
2023-06-25T21:13
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Более десяти тысяч жителей Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций против России, следует из данных на сайте парламента."Правительство, если оно не изменит свою политику, <...> должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение максимум полугода", — говорится в петиции.В документе отмечается, что Лондон вмешался в конфликт на Украине без какого-либо мандата со стороны граждан страны, а те, в свою очередь, вынуждены испытывать экономические последствия."Они включают повышение цен на энергоносители, стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, уровня безработицы, рост налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг", — уточняется в тексте.Согласно информации на сайте парламента, если петиция набирает более десяти тысяч подписей, то на нее должно отреагировать правительство. При наличии 100 тысяч подписей документ будет рассмотрен в парламенте. Введение санкций против России из-за конфликта на Украине, а также ответные меры Москвы ударили по миллионам британских домохозяйств. В стране наблюдается волна забастовок из-за рекордно высокого уровня инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. В мае Управление финансового надзора Великобритании сообщило, что количество граждан, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек прошлой весной до 10,9 миллиона в январе этого года.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций
Десять тысяч британцев поддержали петицию об отмене санкций против России
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Более десяти тысяч жителей Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций против России, следует из данных на сайте
парламента.
"Правительство, если оно не изменит свою политику, <...> должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение максимум полугода", — говорится в петиции.
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
В документе отмечается, что Лондон вмешался в конфликт на Украине
без какого-либо мандата со стороны граждан страны, а те, в свою очередь, вынуждены испытывать экономические последствия.
«
"Они включают повышение цен на энергоносители, стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, уровня безработицы, рост налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг", — уточняется в тексте.
Согласно информации на сайте парламента, если петиция набирает более десяти тысяч подписей, то на нее должно отреагировать правительство. При наличии 100 тысяч подписей документ будет рассмотрен в парламенте.
Введение санкций против России из-за конфликта на Украине, а также ответные меры Москвы ударили по миллионам британских домохозяйств. В стране наблюдается волна забастовок из-за рекордно высокого уровня инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер.
В мае Управление финансового надзора Великобритании сообщило, что количество граждан, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек прошлой весной до 10,9 миллиона в январе этого года.
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