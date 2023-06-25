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Кадыров рассказал о чеченских бойцах в Ростове-на-Дону

Кадыров рассказал о чеченских бойцах в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2023

Кадыров рассказал о чеченских бойцах в Ростове-на-Дону

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что накануне чеченские бойцы оперативно прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа, чтобы приступить к... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T11:48

2023-06-25T11:48

2023-06-25T13:38

россия

ростов-на-дону

рамзан кадыров

попытка вооруженного мятежа

безопасность

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что накануне чеченские бойцы оперативно прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач. Днем в субботу Кадыров заявил, что бойцы минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. Позже чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в своем телеграм-канале сообщила, что для защиты Москвы из Чечни направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений, которые с раннего утра находятся на позициях и готовы выполнить любой приказ президента России Владимира Путина. "В связи с последними событиями чеченские подразделения были направлены в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль... Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач. Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде", - написал Кадыров. По словам Кадырова, для решения этой задачи были привлечены командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов и командир полка "Север-Ахмат" Зайнди Зингиев. Глава Чечни подчеркнул, что чеченские бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу. Кадыров выразил благодарность Алаудинову и Зингиеву за неукоснительное исполнение боевого приказа. "Сегодня я в очередной убедился, что наши бойцы являются надежным заслоном на пути любой угрозы для нашего государства, верными и надежными пехотинцами Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина! АХМАТ - СИЛА!", - заключил Кадыров. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/kadyrov-1880268684.html

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880267067.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия, ростов-на-дону, рамзан кадыров, попытка вооруженного мятежа, безопасность, чеченская республика (чечня)