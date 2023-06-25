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Кадыров рассказал о чеченских бойцах в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2023
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11:48 25.06.2023 (обновлено: 13:38 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/boytsy-1880303712.html
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в Ростове-на-Дону
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2023
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в Ростове-на-Дону
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что накануне чеченские бойцы оперативно прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа, чтобы приступить к... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:48
2023-06-25T13:38
россия
ростов-на-дону
рамзан кадыров
попытка вооруженного мятежа
безопасность
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что накануне чеченские бойцы оперативно прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач. Днем в субботу Кадыров заявил, что бойцы минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. Позже чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в своем телеграм-канале сообщила, что для защиты Москвы из Чечни направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений, которые с раннего утра находятся на позициях и готовы выполнить любой приказ президента России Владимира Путина. "В связи с последними событиями чеченские подразделения были направлены в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль... Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач. Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде", - написал Кадыров. По словам Кадырова, для решения этой задачи были привлечены командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов и командир полка "Север-Ахмат" Зайнди Зингиев. Глава Чечни подчеркнул, что чеченские бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу. Кадыров выразил благодарность Алаудинову и Зингиеву за неукоснительное исполнение боевого приказа. "Сегодня я в очередной убедился, что наши бойцы являются надежным заслоном на пути любой угрозы для нашего государства, верными и надежными пехотинцами Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина! АХМАТ - СИЛА!", - заключил Кадыров. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/kadyrov-1880268684.html
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880267067.html
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россия, ростов-на-дону, рамзан кадыров, попытка вооруженного мятежа, безопасность, чеченская республика (чечня)
Россия, Ростов-на-Дону, Рамзан Кадыров, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в Ростове-на-Дону

Кадыров заявил, что чеченские бойцы оперативно прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что накануне чеченские бойцы оперативно прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач.
Днем в субботу Кадыров заявил, что бойцы минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. Позже чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в своем телеграм-канале сообщила, что для защиты Москвы из Чечни направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений, которые с раннего утра находятся на позициях и готовы выполнить любой приказ президента России Владимира Путина.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Кадыров заявил, что Пригожин "наплевал" на любовь к России ради амбиций
Вчера, 00:29
"В связи с последними событиями чеченские подразделения были направлены в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль... Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач. Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде", - написал Кадыров.
По словам Кадырова, для решения этой задачи были привлечены командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов и командир полка "Север-Ахмат" Зайнди Зингиев. Глава Чечни подчеркнул, что чеченские бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу.
Кадыров выразил благодарность Алаудинову и Зингиеву за неукоснительное исполнение боевого приказа. "Сегодня я в очередной убедился, что наши бойцы являются надежным заслоном на пути любой угрозы для нашего государства, верными и надежными пехотинцами Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина! АХМАТ - СИЛА!", - заключил Кадыров.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Кремль: участвовавших в мятеже бойцов "Вагнера" не будут преследовать
24 июня, 23:45
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
24 июня, 11:36
 
РоссияРостов-на-ДонуРамзан КадыровПопытка вооруженного мятежаБезопасностьЧеченская республика (Чечня)
 
 
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