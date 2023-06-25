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БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО

БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО - РИА Новости, 25.06.2023

БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО

Российские боевые машины пехоты БМП-3Ф, разработанные для морской пехоты, получат модификацию по результатам применения базовой "сухопутной" БМП-3 в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T03:07

2023-06-25T03:07

2023-06-25T07:11

безопасность

высокоточные комплексы

бмп-3

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские боевые машины пехоты БМП-3Ф, разработанные для морской пехоты, получат модификацию по результатам применения базовой "сухопутной" БМП-3 в спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "Поскольку боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф являются модификациями серийной боевой машины пехоты БМП-3, соответственно, доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф", — отметили в холдинге.Боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков к линии боевых действий, их огневой поддержке, подавлении огневых точек противника, совместным действиям с танками.Машина имеет боевую массу более 18 тонн. Она оснащена мощным вооружением из 30-миллиметровых и 100-миллиметровых пушек. БМП-3 активно применяются российскими войсками в зоне СВО.

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безопасность, высокоточные комплексы, бмп-3