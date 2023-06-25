https://ria.ru/20230625/blinken-1880340853.html

Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера"

Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 25.06.2023

Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не связывался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", однако другие члены... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:07

2023-06-25T17:07

2023-06-25T17:13

в мире

сша

россия

попытка вооруженного мятежа

энтони блинкен

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не связывался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", однако другие члены администрации контактировали с российскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности находящихся в стране американских граждан."Лично я – нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами, прежде всего, потому что мы хотели убедиться, что Россия осознает свои обязательства в части обеспечения безопасности американских граждан и наших сотрудников, находящихся в стране", - сказал Блинкен в эфире телеканала ABC.Он также сообщил, что глава государства Джо Байден также не предпринимал попыток в последние дни связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/vagner-1880339975.html

https://ria.ru/20230625/ssha-1880331837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, попытка вооруженного мятежа, энтони блинкен, сергей лавров