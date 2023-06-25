Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера"
Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за ситуации вокруг группы "Вагнер"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не связывался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", однако другие члены администрации контактировали с российскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности находящихся в стране американских граждан.
"Лично я – нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами, прежде всего, потому что мы хотели убедиться, что Россия осознает свои обязательства в части обеспечения безопасности американских граждан и наших сотрудников, находящихся в стране", - сказал Блинкен в эфире телеканала ABC.
Он также сообщил, что глава государства Джо Байден также не предпринимал попыток в последние дни связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.