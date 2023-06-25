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Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 25.06.2023
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17:07 25.06.2023 (обновлено: 17:13 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/blinken-1880340853.html
Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера"
Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера" - РИА Новости, 25.06.2023
Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не связывался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", однако другие члены... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:07
2023-06-25T17:13
в мире
сша
россия
попытка вооруженного мятежа
энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не связывался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", однако другие члены администрации контактировали с российскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности находящихся в стране американских граждан."Лично я – нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами, прежде всего, потому что мы хотели убедиться, что Россия осознает свои обязательства в части обеспечения безопасности американских граждан и наших сотрудников, находящихся в стране", - сказал Блинкен в эфире телеканала ABC.Он также сообщил, что глава государства Джо Байден также не предпринимал попыток в последние дни связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/vagner-1880339975.html
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в мире, сша, россия, попытка вооруженного мятежа, энтони блинкен, сергей лавров
В мире, США, Россия, Попытка вооруженного мятежа, Энтони Блинкен, Сергей Лавров
Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за попытки мятежа "Вагнера"

Блинкен заявил, что не связывался с Лавровым из-за ситуации вокруг группы "Вагнер"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не связывался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", однако другие члены администрации контактировали с российскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности находящихся в стране американских граждан.
"Лично я – нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами, прежде всего, потому что мы хотели убедиться, что Россия осознает свои обязательства в части обеспечения безопасности американских граждан и наших сотрудников, находящихся в стране", - сказал Блинкен в эфире телеканала ABC.
Бронетехника ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
Вчера, 17:01
Он также сообщил, что глава государства Джо Байден также не предпринимал попыток в последние дни связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
СМИ: две стратегические ошибки США отвернули от них ближайшего союзника
Вчера, 15:47
 
В миреСШАРоссияПопытка вооруженного мятежаЭнтони БлинкенСергей Лавров
 
 
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