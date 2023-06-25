Бербок сократила визит в ЮАР из-за событий в России
Глава МИД Германии Бербок сократила визит в ЮАР из-за попытки вооруженного мятежа в России
© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отложила свой визит в ЮАР на более поздний срок, тем самым сократив его на один день, из-за последних событий в России, сообщает немецкое информагентство dpa.
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"Министр отложила свой запланированный отъезд в Южную Африку на один день, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник утром в связи с последними событиями в России", - приводит агентство слова представителя министерства иностранных дел ФРГ.
Теперь Бербок планирует вылететь в Южную Африку в понедельник во второй половине дня, таким образом, запланированные ранее на понедельник встречи в Кейптауне отменяются.
Во вторник министр планирует председательствовать на заседании двухгодичной германо-южноафриканской двунациональной комиссии в южноафриканской Претории вместе с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.