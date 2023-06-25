https://ria.ru/20230625/berbok-1880341339.html

Бербок сократила визит в ЮАР из-за событий в России

Бербок сократила визит в ЮАР из-за событий в России - РИА Новости, 25.06.2023

Бербок сократила визит в ЮАР из-за событий в России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отложила свой визит в ЮАР на более поздний срок, тем самым сократив его на один день, из-за последних событий в России, сообщает... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:10

2023-06-25T17:10

2023-06-25T17:11

в мире

россия

юар

анналена бербок

евгений пригожин

мид германии

евросоюз

попытка вооруженного мятежа

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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отложила свой визит в ЮАР на более поздний срок, тем самым сократив его на один день, из-за последних событий в России, сообщает немецкое информагентство dpa. "Министр отложила свой запланированный отъезд в Южную Африку на один день, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник утром в связи с последними событиями в России", - приводит агентство слова представителя министерства иностранных дел ФРГ. Теперь Бербок планирует вылететь в Южную Африку в понедельник во второй половине дня, таким образом, запланированные ранее на понедельник встречи в Кейптауне отменяются. Во вторник министр планирует председательствовать на заседании двухгодичной германо-южноафриканской двунациональной комиссии в южноафриканской Претории вместе с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html

https://ria.ru/20230622/berbok-1879718264.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, юар, анналена бербок, евгений пригожин, мид германии, евросоюз, попытка вооруженного мятежа