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Бербок сократила визит в ЮАР из-за событий в России - РИА Новости, 25.06.2023
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17:10 25.06.2023 (обновлено: 17:11 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/berbok-1880341339.html
Бербок сократила визит в ЮАР из-за событий в России
Бербок сократила визит в ЮАР из-за событий в России - РИА Новости, 25.06.2023
Бербок сократила визит в ЮАР из-за событий в России
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отложила свой визит в ЮАР на более поздний срок, тем самым сократив его на один день, из-за последних событий в России, сообщает... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:10
2023-06-25T17:11
в мире
россия
юар
анналена бербок
евгений пригожин
мид германии
евросоюз
попытка вооруженного мятежа
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отложила свой визит в ЮАР на более поздний срок, тем самым сократив его на один день, из-за последних событий в России, сообщает немецкое информагентство dpa. "Министр отложила свой запланированный отъезд в Южную Африку на один день, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник утром в связи с последними событиями в России", - приводит агентство слова представителя министерства иностранных дел ФРГ. Теперь Бербок планирует вылететь в Южную Африку в понедельник во второй половине дня, таким образом, запланированные ранее на понедельник встречи в Кейптауне отменяются. Во вторник министр планирует председательствовать на заседании двухгодичной германо-южноафриканской двунациональной комиссии в южноафриканской Претории вместе с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html
https://ria.ru/20230622/berbok-1879718264.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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в мире, россия, юар, анналена бербок, евгений пригожин, мид германии, евросоюз, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, ЮАР, Анналена Бербок, Евгений Пригожин, МИД Германии, Евросоюз, Попытка вооруженного мятежа
Бербок сократила визит в ЮАР из-за событий в России

Глава МИД Германии Бербок сократила визит в ЮАР из-за попытки вооруженного мятежа в России

© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отложила свой визит в ЮАР на более поздний срок, тем самым сократив его на один день, из-за последних событий в России, сообщает немецкое информагентство dpa.
«
"Министр отложила свой запланированный отъезд в Южную Африку на один день, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник утром в связи с последними событиями в России", - приводит агентство слова представителя министерства иностранных дел ФРГ.
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24 июня, 17:51
Теперь Бербок планирует вылететь в Южную Африку в понедельник во второй половине дня, таким образом, запланированные ранее на понедельник встречи в Кейптауне отменяются.
Во вторник министр планирует председательствовать на заседании двухгодичной германо-южноафриканской двунациональной комиссии в южноафриканской Претории вместе с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
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Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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