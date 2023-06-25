Рейтинг@Mail.ru
Интенсивность обстрелов Белгородской области не изменилась, заявил Гладков - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 25.06.2023 (обновлено: 10:47 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/belgorod-1880296553.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области не изменилась, заявил Гладков
Интенсивность обстрелов Белгородской области не изменилась, заявил Гладков - РИА Новости, 25.06.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области не изменилась, заявил Гладков
Порядка 80 снарядов за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области украинские военные, каждый второй - по Грайворонскому городскому округу, написал в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:46
2023-06-25T10:47
россия
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
грайворон
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876750575_0:23:1519:878_1920x0_80_0_0_7ab321ad0e4e46acd479c0de51024f57.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Порядка 80 снарядов за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области украинские военные, каждый второй - по Грайворонскому городскому округу, написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Для сравнения, за день до кризисной ситуации вокруг "Вагнера" ВСУ выпустили по Белгородской области 76 снарядов - таким образом, интенсивность практически не изменилась. Глава области в своем разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 24 июня. Общее количество выпущенных снарядов составило 80, обстрелы зафиксированы в шести приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 23 июня, в регионе было обстреляно четыре приграничных района. "В Грайворонском горокруге по КПП в селе Козинка выпущено 34 минометных снаряда, по хутору Понуры – 6. В городе Грайворон противник сбросил с беспилотника взрывное устройство на частный дом. Никто не пострадал. Повреждены фасад и труба газоснабжения", - написал губернатор. Он уточнил, что в Белгородском районе было выпущено 7 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор и 3 по селу Журавлевка. В Борисовском районе около по селу Березовка было зафиксировано 8 прилетов. По словам главы региона, в Валуйском городском округе два артиллерийских снаряда были выпущены по селу Кукуевка. В Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна двумя снарядами из миномета. Как отметил Гладков, ни в одном из этих населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляны села Белянка и Новая Таволжанка – зафиксировано 6 и 2 прилета соответственно. По хутору Панков выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 3. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет. В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сброшено взрывное устройство", - проинформировал Гладков, добавив, что пострадавших не было, а небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230624/belgorod-1880187221.html
https://ria.ru/20230625/siloviki-1880291554.html
https://ria.ru/20230619/dezhurstvo-1879227445.html
россия
белгородская область
грайворон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876750575_0:37:1393:1082_1920x0_80_0_0_0ab488678488f21231de722b25bd10bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, грайворон, украина, вооруженные силы украины
Россия, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Грайворон, Украина, Вооруженные силы Украины
Интенсивность обстрелов Белгородской области не изменилась, заявил Гладков

Интенсивность обстрелов Белгородской области из-за ситуации с "Вагнером" не изменилась

© РИА НовостиСело Новая Таволжанка в Белгородской области
Село Новая Таволжанка в Белгородской области
© РИА Новости
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Порядка 80 снарядов за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области украинские военные, каждый второй - по Грайворонскому городскому округу, написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Для сравнения, за день до кризисной ситуации вокруг "Вагнера" ВСУ выпустили по Белгородской области 76 снарядов - таким образом, интенсивность практически не изменилась.
Поврежденное при обстреле ВСУ административное здание в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Въезд в белгородские Шебекино и Новую Таволжанку временно запретят
24 июня, 14:38
Глава области в своем разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 24 июня. Общее количество выпущенных снарядов составило 80, обстрелы зафиксированы в шести приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 23 июня, в регионе было обстреляно четыре приграничных района.
"В Грайворонском горокруге по КПП в селе Козинка выпущено 34 минометных снаряда, по хутору Понуры – 6. В городе Грайворон противник сбросил с беспилотника взрывное устройство на частный дом. Никто не пострадал. Повреждены фасад и труба газоснабжения", - написал губернатор.
Он уточнил, что в Белгородском районе было выпущено 7 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор и 3 по селу Журавлевка. В Борисовском районе около по селу Березовка было зафиксировано 8 прилетов. По словам главы региона, в Валуйском городском округе два артиллерийских снаряда были выпущены по селу Кукуевка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Владимирские силовики продолжают работать в режиме повышенной готовности
Вчера, 10:32
В Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна двумя снарядами из миномета. Как отметил Гладков, ни в одном из этих населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляны села Белянка и Новая Таволжанка – зафиксировано 6 и 2 прилета соответственно. По хутору Панков выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 3. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет. В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сброшено взрывное устройство", - проинформировал Гладков, добавив, что пострадавших не было, а небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Бойцы чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Чеченские бойцы приступили к дежурству на КПП в Белгородской области
19 июня, 18:41
 
РоссияБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковГрайворонУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала