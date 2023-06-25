Интенсивность обстрелов Белгородской области не изменилась, заявил Гладков
Интенсивность обстрелов Белгородской области из-за ситуации с "Вагнером" не изменилась
© РИА НовостиСело Новая Таволжанка в Белгородской области
© РИА Новости
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Порядка 80 снарядов за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области украинские военные, каждый второй - по Грайворонскому городскому округу, написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Для сравнения, за день до кризисной ситуации вокруг "Вагнера" ВСУ выпустили по Белгородской области 76 снарядов - таким образом, интенсивность практически не изменилась.
Глава области в своем разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 24 июня. Общее количество выпущенных снарядов составило 80, обстрелы зафиксированы в шести приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 23 июня, в регионе было обстреляно четыре приграничных района.
"В Грайворонском горокруге по КПП в селе Козинка выпущено 34 минометных снаряда, по хутору Понуры – 6. В городе Грайворон противник сбросил с беспилотника взрывное устройство на частный дом. Никто не пострадал. Повреждены фасад и труба газоснабжения", - написал губернатор.
Он уточнил, что в Белгородском районе было выпущено 7 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор и 3 по селу Журавлевка. В Борисовском районе около по селу Березовка было зафиксировано 8 прилетов. По словам главы региона, в Валуйском городском округе два артиллерийских снаряда были выпущены по селу Кукуевка.
В Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна двумя снарядами из миномета. Как отметил Гладков, ни в одном из этих населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляны села Белянка и Новая Таволжанка – зафиксировано 6 и 2 прилета соответственно. По хутору Панков выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 3. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет. В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сброшено взрывное устройство", - проинформировал Гладков, добавив, что пострадавших не было, а небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.