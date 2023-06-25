https://ria.ru/20230625/avtomobili-1880277828.html
Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне
Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне - РИА Новости, 25.06.2023
Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне
Россияне в текущем году чаще всего покупали автомобили с пробегом японских и немецких марок, при этом самыми популярными брендами были Kia, Toyota и Hyundai,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T08:16
2023-06-25T08:16
2023-06-25T08:16
авто
hyundai creta
toyota corolla
kia rio
россия
экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне в текущем году чаще всего покупали автомобили с пробегом японских и немецких марок, при этом самыми популярными брендами были Kia, Toyota и Hyundai, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто". "В январе-мае 2023 года, как и в аналогичном периоде 2022 года, наибольшим спросом пользовались автомобили с пробегом японских марок (23% от всех сделок в 2022 году и 30% в 2023 году). Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22%), а в 2023 году вперед вышли немецкие автомобили (23%), которые в 2022 году были третьими по спросу (16%)", - пишут аналитики. Российские авто в текущем году по-прежнему занимают четвертое место, а американские – пятое. В "СберАвто" также добавили, что в 2023 году снизилась доля французских авто – с 8% до 5%. Если же говорить о конкретных брендах, то самой популярной маркой среди подержанных автомобилей в 2023 году остается Kia (10%), на втором месте - Toyota с долей в 9%. Южнокорейская Hyundai в 2023 году заняла третье место с долей в 8%. "Интересно и то, что среди россиян возрос интерес к автомобилям с пробегом марок BMW и Mercedes-Benz. Автомобили BMW поднялись с девятого места в 2022 году на седьмое в 2023-м, а Mercedes-Benz с двенадцатого на восьмое", - указали в компании.
https://ria.ru/20230618/mashiny-1878963244.html
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авто, hyundai creta, toyota corolla, kia rio, россия, экономика
Авто, Hyundai Creta, Toyota Corolla, Kia Rio, Россия, Экономика
Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне
"СберАвто": россияне чаще всего покупают автомобили с пробегом японских и немецких марок
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне в текущем году чаще всего покупали автомобили с пробегом японских и немецких марок, при этом самыми популярными брендами были Kia, Toyota и Hyundai, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".
"В январе-мае 2023 года, как и в аналогичном периоде 2022 года, наибольшим спросом пользовались автомобили с пробегом японских марок (23% от всех сделок в 2022 году и 30% в 2023 году). Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22%), а в 2023 году вперед вышли немецкие автомобили (23%), которые в 2022 году были третьими по спросу (16%)", - пишут аналитики.
Российские авто в текущем году по-прежнему занимают четвертое место, а американские – пятое. В "СберАвто" также добавили, что в 2023 году снизилась доля французских авто – с 8% до 5%.
Если же говорить о конкретных брендах, то самой популярной маркой среди подержанных автомобилей в 2023 году остается Kia (10%), на втором месте - Toyota с долей в 9%. Южнокорейская Hyundai в 2023 году заняла третье место с долей в 8%.
"Интересно и то, что среди россиян возрос интерес к автомобилям с пробегом маро
к BMW
и Mercedes-Benz. Автомобили BMW поднялись с девятого места в 2022 году на седьмое в 2023-м, а Mercedes-Benz с двенадцатого на восьмое", - указали в компании.
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