Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/avtomobili-1880277828.html
Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне
Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне - РИА Новости, 25.06.2023
Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне
Россияне в текущем году чаще всего покупали автомобили с пробегом японских и немецких марок, при этом самыми популярными брендами были Kia, Toyota и Hyundai,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T08:16
2023-06-25T08:16
авто
hyundai creta
toyota corolla
kia rio
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854829939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc3fd17aa800638e3bf561372fd06e28.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне в текущем году чаще всего покупали автомобили с пробегом японских и немецких марок, при этом самыми популярными брендами были Kia, Toyota и Hyundai, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто". "В январе-мае 2023 года, как и в аналогичном периоде 2022 года, наибольшим спросом пользовались автомобили с пробегом японских марок (23% от всех сделок в 2022 году и 30% в 2023 году). Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22%), а в 2023 году вперед вышли немецкие автомобили (23%), которые в 2022 году были третьими по спросу (16%)", - пишут аналитики. Российские авто в текущем году по-прежнему занимают четвертое место, а американские – пятое. В "СберАвто" также добавили, что в 2023 году снизилась доля французских авто – с 8% до 5%. Если же говорить о конкретных брендах, то самой популярной маркой среди подержанных автомобилей в 2023 году остается Kia (10%), на втором месте - Toyota с долей в 9%. Южнокорейская Hyundai в 2023 году заняла третье место с долей в 8%. "Интересно и то, что среди россиян возрос интерес к автомобилям с пробегом марок BMW и Mercedes-Benz. Автомобили BMW поднялись с девятого места в 2022 году на седьмое в 2023-м, а Mercedes-Benz с двенадцатого на восьмое", - указали в компании.
https://ria.ru/20230618/mashiny-1878963244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854829939_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_449b4ad24a11c7aef22d982f83912c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, hyundai creta, toyota corolla, kia rio, россия, экономика
Авто, Hyundai Creta, Toyota Corolla, Kia Rio, Россия, Экономика
Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне

"СберАвто": россияне чаще всего покупают автомобили с пробегом японских и немецких марок

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне в текущем году чаще всего покупали автомобили с пробегом японских и немецких марок, при этом самыми популярными брендами были Kia, Toyota и Hyundai, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".
"В январе-мае 2023 года, как и в аналогичном периоде 2022 года, наибольшим спросом пользовались автомобили с пробегом японских марок (23% от всех сделок в 2022 году и 30% в 2023 году). Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22%), а в 2023 году вперед вышли немецкие автомобили (23%), которые в 2022 году были третьими по спросу (16%)", - пишут аналитики.
Российские авто в текущем году по-прежнему занимают четвертое место, а американские – пятое. В "СберАвто" также добавили, что в 2023 году снизилась доля французских авто – с 8% до 5%.
Если же говорить о конкретных брендах, то самой популярной маркой среди подержанных автомобилей в 2023 году остается Kia (10%), на втором месте - Toyota с долей в 9%. Южнокорейская Hyundai в 2023 году заняла третье место с долей в 8%.
"Интересно и то, что среди россиян возрос интерес к автомобилям с пробегом марок BMW и Mercedes-Benz. Автомобили BMW поднялись с девятого места в 2022 году на седьмое в 2023-м, а Mercedes-Benz с двенадцатого на восьмое", - указали в компании.
Автомобили у здания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников
18 июня, 08:36
 
АвтоHyundai CretaToyota CorollaKia RioРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала