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При железнодорожной аварии в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку - РИА Новости, 25.06.2023
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16:58 25.06.2023 (обновлено: 17:04 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/avariya-1880339214.html
При железнодорожной аварии в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку
При железнодорожной аварии в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку - РИА Новости, 25.06.2023
При железнодорожной аварии в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку
Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, где под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, сообщили местные власти РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:58
2023-06-25T17:04
в мире
монтана
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, где под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, сообщили местные власти в Twitter. Природоохранное ведомство штата опубликовало фотографии происшествия и объявило закрытыми участки рек Йеллоустоун и Стиллуотер. "Общественности следует избегать воды из-за потенциального загрязнения", - предупредило управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны. Но фотографии с места происшествия видно, что в реку упали несколько цистерн. Шериф округа Йеллоустоун написал в Twitter, что вагоны получили повреждения, и из них идет утечка нефтепродуктов.
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в мире, монтана
В мире, Монтана
При железнодорожной аварии в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку

В США при обвале железнодорожного моста несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку

© Фото : Stillwater County DESКрушение поезда в округе Стиллуотер, штат Монтана, США
Крушение поезда в округе Стиллуотер, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : Stillwater County DES
Крушение поезда в округе Стиллуотер, штат Монтана, США
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, где под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, сообщили местные власти в Twitter.
Природоохранное ведомство штата опубликовало фотографии происшествия и объявило закрытыми участки рек Йеллоустоун и Стиллуотер.
"Общественности следует избегать воды из-за потенциального загрязнения", - предупредило управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны.
Но фотографии с места происшествия видно, что в реку упали несколько цистерн. Шериф округа Йеллоустоун написал в Twitter, что вагоны получили повреждения, и из них идет утечка нефтепродуктов.
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