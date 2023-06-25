https://ria.ru/20230625/avariya-1880339214.html

При железнодорожной аварии в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку

При железнодорожной аварии в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку - РИА Новости, 25.06.2023

При железнодорожной аварии в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку

Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, где под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, сообщили местные власти РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:58

2023-06-25T16:58

2023-06-25T17:04

в мире

монтана

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, где под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, сообщили местные власти в Twitter. Природоохранное ведомство штата опубликовало фотографии происшествия и объявило закрытыми участки рек Йеллоустоун и Стиллуотер. "Общественности следует избегать воды из-за потенциального загрязнения", - предупредило управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны. Но фотографии с места происшествия видно, что в реку упали несколько цистерн. Шериф округа Йеллоустоун написал в Twitter, что вагоны получили повреждения, и из них идет утечка нефтепродуктов.

https://ria.ru/20200828/norilsk-1576412114.html

монтана

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в мире, монтана