https://ria.ru/20230625/ataki-1880317982.html

ВС России отразили четыре атаки Киева на Краснолиманском направлении

ВС России отразили четыре атаки Киева на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.06.2023

ВС России отразили четыре атаки Киева на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:15

2023-06-25T14:15

2023-06-25T15:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях.На Краснолиманском направлении, отметили в ведомстве, группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Кармазиновка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад противника и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230625/pvo-1880324372.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об отражении четырех атак ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны РФ об отражении четырех атак ВСУ на Краснолиманском направлении 2023-06-25T14:15 true PT4M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)