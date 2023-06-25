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ВС России отразили четыре атаки Киева на Краснолиманском направлении
ВС России отразили четыре атаки Киева на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.06.2023
ВС России отразили четыре атаки Киева на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:15
2023-06-25T14:15
2023-06-25T15:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях.На Краснолиманском направлении, отметили в ведомстве, группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Кармазиновка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад противника и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880330901_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_682064d19bb4266101d565ac048c4a05.jpg
Минобороны РФ об отражении четырех атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ об отражении четырех атак ВСУ на Краснолиманском направлении
2023-06-25T14:15
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PT4M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили четыре атаки Киева на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке
Минобороны РФ.
Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях.
На Краснолиманском направлении, отметили в ведомстве, группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики
, а также Кармазиновка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад противника и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
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