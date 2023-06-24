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Совфед не планирует проводить внеочередное заседание, заявил Тимченко - РИА Новости, 24.06.2023
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15:18 24.06.2023 (обновлено: 15:41 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zasedanie-1880193479.html
Совфед не планирует проводить внеочередное заседание, заявил Тимченко
Совфед не планирует проводить внеочередное заседание, заявил Тимченко - РИА Новости, 24.06.2023
Совфед не планирует проводить внеочередное заседание, заявил Тимченко
Совфед не планирует проведения внеочередного заседания, все идёт по плану, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:18
2023-06-24T15:41
политика
совет федерации рф
россия
ростов-на-дону
вячеслав тимченко
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совфед не планирует проведения внеочередного заседания, все идёт по плану, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Ничего не меняется, никаких внеочередных заседаний Совета Федерации", - сказал Тимченко.В соответствии с планом заседаний Совфеда, следующее заседание палаты состоится 5 июля.Глава комитета СФ также сообщил, что Форум регионов РФ и Белоруссии с участием руководства СФ по-прежнему пройдет 27-28 июня в Уфе, "планы не меняются".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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политика, совет федерации рф, россия, ростов-на-дону, вячеслав тимченко, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, уфа, попытка вооруженного мятежа
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Ростов-на-Дону, Вячеслав Тимченко, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белоруссия, Уфа, Попытка вооруженного мятежа
Совфед не планирует проводить внеочередное заседание, заявил Тимченко

Глава комитета Тимченко: Совфед не планирует проводить внеочередное заседание

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации России
Сенаторы на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совфед не планирует проведения внеочередного заседания, все идёт по плану, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Ничего не меняется, никаких внеочередных заседаний Совета Федерации", - сказал Тимченко.
В соответствии с планом заседаний Совфеда, следующее заседание палаты состоится 5 июля.
Глава комитета СФ также сообщил, что Форум регионов РФ и Белоруссии с участием руководства СФ по-прежнему пройдет 27-28 июня в Уфе, "планы не меняются".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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ПолитикаСовет Федерации РФРоссияРостов-на-ДонуВячеслав ТимченкоЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БелоруссияУфаПопытка вооруженного мятежа
 
 
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