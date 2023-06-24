https://ria.ru/20230624/zasedanie-1880193479.html

Совфед не планирует проводить внеочередное заседание, заявил Тимченко

Совфед не планирует проводить внеочередное заседание, заявил Тимченко - РИА Новости, 24.06.2023

Совфед не планирует проводить внеочередное заседание, заявил Тимченко

Совфед не планирует проведения внеочередного заседания, все идёт по плану, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:18

2023-06-24T15:18

2023-06-24T15:41

политика

совет федерации рф

россия

ростов-на-дону

вячеслав тимченко

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794089268_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fd98b93af262c347d507d4a3d3dd154.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совфед не планирует проведения внеочередного заседания, все идёт по плану, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Ничего не меняется, никаких внеочередных заседаний Совета Федерации", - сказал Тимченко.В соответствии с планом заседаний Совфеда, следующее заседание палаты состоится 5 июля.Глава комитета СФ также сообщил, что Форум регионов РФ и Белоруссии с участием руководства СФ по-прежнему пройдет 27-28 июня в Уфе, "планы не меняются".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

ростов-на-дону

белоруссия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, совет федерации рф, россия, ростов-на-дону, вячеслав тимченко, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, уфа, попытка вооруженного мятежа