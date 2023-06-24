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На Wildberries появились товары с символикой "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
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21:51 24.06.2023 (обновлено: 22:40 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/wildberries-1880256756.html
На Wildberries появились товары с символикой "Вагнера"
На Wildberries появились товары с символикой "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
На Wildberries появились товары с символикой "Вагнера"
Товары с символикой группы "Вагнер" вновь появились на Wildberries, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:51
2023-06-24T22:40
wildberries
общество
россия
белоруссия
технологии
ростов-на-дону
евгений пригожин
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Товары с символикой группы "Вагнер" вновь появились на Wildberries, убедился корреспондент РИА Новости.Так, по соответствующему запросы доступны различные аксессуары, нашивки, флаги и ряд других товаров.Ранее в субботу источник в Wildberries сообщил, что маркетплейс начал скрывать товары с такой символикой и в ближайшее время полностью удалит их с площадки. Агентство направило запрос в компанию.При этом на другом маркетплейсе - Ozon - вещи с символикой "Вагнера" по-прежнему недоступны для заказа. В компании до этого сообщили агентству о том, что скрыли такие товары с витрины "по жалобам пользователей".Также нет данной продукции и в ассортименте "Яндекс. Маркета" - при вводе соответствующего запроса на площадке появляется уведомление об ошибке. РИА Новости направило запрос маркетплейсу.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
https://ria.ru/20230601/wildberries-1875495335.html
россия
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wildberries, общество, россия, белоруссия, технологии, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко
Wildberries, Общество, Россия, Белоруссия, Технологии, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Лукашенко
На Wildberries появились товары с символикой "Вагнера"

Товары с символикой ЧВК "Вагнер" вновь появились на Wildberries

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Товары с символикой группы "Вагнер" вновь появились на Wildberries, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, по соответствующему запросы доступны различные аксессуары, нашивки, флаги и ряд других товаров.
Ранее в субботу источник в Wildberries сообщил, что маркетплейс начал скрывать товары с такой символикой и в ближайшее время полностью удалит их с площадки. Агентство направило запрос в компанию.
При этом на другом маркетплейсе - Ozon - вещи с символикой "Вагнера" по-прежнему недоступны для заказа. В компании до этого сообщили агентству о том, что скрыли такие товары с витрины "по жалобам пользователей".
Также нет данной продукции и в ассортименте "Яндекс. Маркета" - при вводе соответствующего запроса на площадке появляется уведомление об ошибке. РИА Новости направило запрос маркетплейсу.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Wildberries упростил возврат средств за товары с браком
1 июня, 12:12
 
WildberriesОбществоРоссияБелоруссияТехнологииРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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