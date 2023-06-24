https://ria.ru/20230624/wildberries-1880256756.html

На Wildberries появились товары с символикой "Вагнера"

На Wildberries появились товары с символикой "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023

На Wildberries появились товары с символикой "Вагнера"

Товары с символикой группы "Вагнер" вновь появились на Wildberries, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:51

2023-06-24T21:51

2023-06-24T22:40

wildberries

общество

россия

белоруссия

технологии

ростов-на-дону

евгений пригожин

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Товары с символикой группы "Вагнер" вновь появились на Wildberries, убедился корреспондент РИА Новости.Так, по соответствующему запросы доступны различные аксессуары, нашивки, флаги и ряд других товаров.Ранее в субботу источник в Wildberries сообщил, что маркетплейс начал скрывать товары с такой символикой и в ближайшее время полностью удалит их с площадки. Агентство направило запрос в компанию.При этом на другом маркетплейсе - Ozon - вещи с символикой "Вагнера" по-прежнему недоступны для заказа. В компании до этого сообщили агентству о том, что скрыли такие товары с витрины "по жалобам пользователей".Также нет данной продукции и в ассортименте "Яндекс. Маркета" - при вводе соответствующего запроса на площадке появляется уведомление об ошибке. РИА Новости направило запрос маркетплейсу.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

https://ria.ru/20230601/wildberries-1875495335.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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wildberries, общество, россия, белоруссия, технологии, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко