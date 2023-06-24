На Wildberries появились товары с символикой "Вагнера"
Товары с символикой ЧВК "Вагнер" вновь появились на Wildberries
© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Товары с символикой группы "Вагнер" вновь появились на Wildberries, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, по соответствующему запросы доступны различные аксессуары, нашивки, флаги и ряд других товаров.
Ранее в субботу источник в Wildberries сообщил, что маркетплейс начал скрывать товары с такой символикой и в ближайшее время полностью удалит их с площадки. Агентство направило запрос в компанию.
При этом на другом маркетплейсе - Ozon - вещи с символикой "Вагнера" по-прежнему недоступны для заказа. В компании до этого сообщили агентству о том, что скрыли такие товары с витрины "по жалобам пользователей".
Также нет данной продукции и в ассортименте "Яндекс. Маркета" - при вводе соответствующего запроса на площадке появляется уведомление об ошибке. РИА Новости направило запрос маркетплейсу.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.