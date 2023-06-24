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Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
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13:21 24.06.2023 (обновлено: 15:47 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/wildberries-1880171418.html
Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера"
Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера"
Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера", в ближайшее время такая продукция будет полностью удалена с площадки, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:21
2023-06-24T15:47
россия
владимир путин
wildberries
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера", в ближайшее время такая продукция будет полностью удалена с площадки, сообщил РИА Новости источник в компании. "Начали скрывать товары с символикой ЧВК "Вагнер", в ближайшее время она полностью будет удалена с маркетплейса", - заявил он. Позже в Ozon сообщили агентству, что также скрыли такие товары с витрины "по жалобам пользователей".Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана". Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
https://ria.ru/20230615/wildberries-1878480008.html
https://ria.ru/20230601/wildberries-1875495335.html
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россия, владимир путин, wildberries, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Wildberries, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера"

Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера", такая продукция будет удалена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера", в ближайшее время такая продукция будет полностью удалена с площадки, сообщил РИА Новости источник в компании.
"Начали скрывать товары с символикой ЧВК "Вагнер", в ближайшее время она полностью будет удалена с маркетплейса", - заявил он.
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15 июня, 21:30
Позже в Ozon сообщили агентству, что также скрыли такие товары с витрины "по жалобам пользователей".
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана".
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
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РоссияВладимир ПутинWildberriesФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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