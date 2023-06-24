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В Воронеже взрывом боеприпаса повредило несколько машин - РИА Новости, 24.06.2023
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16:05 24.06.2023 (обновлено: 16:13 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vzryv-1880201997.html
В Воронеже взрывом боеприпаса повредило несколько машин
В Воронеже взрывом боеприпаса повредило несколько машин - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронеже взрывом боеприпаса повредило несколько машин
Взрыв прилетевшего на стоянку в жилом комплексе "Озерки" боеприпаса на окраине Воронежа повредил несколько автомобилей и выбил окна в близлежащем доме, передает РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:05
2023-06-24T16:13
воронеж
происшествия
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 24 июн – РИА Новости. Взрыв прилетевшего на стоянку в жилом комплексе "Озерки" боеприпаса на окраине Воронежа повредил несколько автомобилей и выбил окна в близлежащем доме, передает корреспондент РИА Новости. На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, сообщал губернатор региона Александр Гусев, пожар тушат. Местные жители рассказывали, что перед этим видели или слышали пролетавший мимо вертолет. "Это было в 12.25 мск. Сидел на балконе, пил кофе, смотрю – люди показывают на небо, там был вертолет. Потом - хлопок, я выглянул во двор, все в белом дыму", - рассказал житель дома №14 по улице Адмирала Чурсина Роман Наумов. По его словам, он схватил документы и выбежал из квартиры. "Увидел дым со стороны нефтебазы, потом пошел машину смотреть", - продолжил Роман. У его машины нет заднего стекла, боковых стекол слева, пробиты задние колеса и на корпусе осколочные повреждения. Жительница того же дома Марина Денисова разговаривала по телефону, когда услышала сильный хлопок, словно "баллон взорвался". "Бегу на балкон, начинаю все снимать, и вижу дырки в стекле - и между ними трещина", - сказала Марина. По словам женщины, стекла повреждены только в ее доме. Корреспондент РИА Новости также не нашел повреждений в окнах других домов.
https://ria.ru/20230624/toplivo-1880192090.html
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воронеж, происшествия, александр гусев (государственный служащий)
Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (государственный служащий)
В Воронеже взрывом боеприпаса повредило несколько машин

Взрыв прилетевшего на стоянку в Воронеже боеприпаса повредил несколько автомобилей

© РИАНовостиПоследствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
© РИАНовости
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 июн – РИА Новости. Взрыв прилетевшего на стоянку в жилом комплексе "Озерки" боеприпаса на окраине Воронежа повредил несколько автомобилей и выбил окна в близлежащем доме, передает корреспондент РИА Новости.
На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, сообщал губернатор региона Александр Гусев, пожар тушат. Местные жители рассказывали, что перед этим видели или слышали пролетавший мимо вертолет.
© РИАНовостиПоследствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
© РИАНовости
1 из 3
© РИАНовостиПоследствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
© РИАНовости
2 из 3
© РИАНовостиПоследствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
© РИАНовости
3 из 3
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
© РИАНовости
1 из 3
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
© РИАНовости
2 из 3
Последствия взрыва боеприпаса на окраине Воронежа
© РИАНовости
3 из 3
"Это было в 12.25 мск. Сидел на балконе, пил кофе, смотрю – люди показывают на небо, там был вертолет. Потом - хлопок, я выглянул во двор, все в белом дыму", - рассказал житель дома №14 по улице Адмирала Чурсина Роман Наумов.
По его словам, он схватил документы и выбежал из квартиры. "Увидел дым со стороны нефтебазы, потом пошел машину смотреть", - продолжил Роман.
У его машины нет заднего стекла, боковых стекол слева, пробиты задние колеса и на корпусе осколочные повреждения.
Жительница того же дома Марина Денисова разговаривала по телефону, когда услышала сильный хлопок, словно "баллон взорвался". "Бегу на балкон, начинаю все снимать, и вижу дырки в стекле - и между ними трещина", - сказала Марина. По словам женщины, стекла повреждены только в ее доме.
Корреспондент РИА Новости также не нашел повреждений в окнах других домов.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Гусев рассказал о ситуации с топливом из-за пожара на нефтебазе в Воронеже
Вчера, 15:07
 
ВоронежПроисшествияАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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