https://ria.ru/20230624/vzryv-1880201997.html

В Воронеже взрывом боеприпаса повредило несколько машин

В Воронеже взрывом боеприпаса повредило несколько машин - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронеже взрывом боеприпаса повредило несколько машин

Взрыв прилетевшего на стоянку в жилом комплексе "Озерки" боеприпаса на окраине Воронежа повредил несколько автомобилей и выбил окна в близлежащем доме, передает РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:05

2023-06-24T16:05

2023-06-24T16:13

воронеж

происшествия

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 24 июн – РИА Новости. Взрыв прилетевшего на стоянку в жилом комплексе "Озерки" боеприпаса на окраине Воронежа повредил несколько автомобилей и выбил окна в близлежащем доме, передает корреспондент РИА Новости. На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, сообщал губернатор региона Александр Гусев, пожар тушат. Местные жители рассказывали, что перед этим видели или слышали пролетавший мимо вертолет. "Это было в 12.25 мск. Сидел на балконе, пил кофе, смотрю – люди показывают на небо, там был вертолет. Потом - хлопок, я выглянул во двор, все в белом дыму", - рассказал житель дома №14 по улице Адмирала Чурсина Роман Наумов. По его словам, он схватил документы и выбежал из квартиры. "Увидел дым со стороны нефтебазы, потом пошел машину смотреть", - продолжил Роман. У его машины нет заднего стекла, боковых стекол слева, пробиты задние колеса и на корпусе осколочные повреждения. Жительница того же дома Марина Денисова разговаривала по телефону, когда услышала сильный хлопок, словно "баллон взорвался". "Бегу на балкон, начинаю все снимать, и вижу дырки в стекле - и между ними трещина", - сказала Марина. По словам женщины, стекла повреждены только в ее доме. Корреспондент РИА Новости также не нашел повреждений в окнах других домов.

https://ria.ru/20230624/toplivo-1880192090.html

воронеж

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронеж, происшествия, александр гусев (государственный служащий)