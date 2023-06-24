https://ria.ru/20230624/voronezh-1880192819.html

Воронежский губернатор призвал жителей региона не поддаваться на провокации

Воронежский губернатор призвал жителей региона не поддаваться на провокации - РИА Новости, 24.06.2023

Воронежский губернатор призвал жителей региона не поддаваться на провокации

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:15

2023-06-24T15:15

2023-06-24T16:14

россия

воронежская область

ростов-на-дону

александр гусев (государственный служащий)

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. "Уважаемые воронежцы, дорогие земляки, сегодня ночью группа вооруженных людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания. Мятежникам не может быть никакого оправдания. Любые попытки нарушить конституцию и законы РФ будут пресечены и потерпят неудачу. Никакие обстоятельства не в силах заставить нас усомниться в верности курса, которым ведет Россию наш президент. Дорогие земляки, прошу вас не поддаваться на провокации и антизаконные призывы. Давайте сохранять разум и спокойствие", - обратился Гусев к жителям региона. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале. "Отдельные граждане хотят воспользоваться ситуацией и призывают в сети интернет выйти на уличные акции протеста. Подобные действия нарушают законодательство РФ и будут безусловно пресекаться. Призываем указанных лиц отказаться от необдуманных противоправных действий, влекущих за собой серьёзные правовые последствия", - сообщила в свою очередь в телеграм-канале администрации региона.Режим контртеррористической операции введен в Воронежской области. Губернатор сообщил, что в рамках КТО на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/toplivo-1880192090.html

https://ria.ru/20230624/vologda-1880191388.html

россия

воронежская область

ростов-на-дону

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россия, воронежская область, ростов-на-дону, александр гусев (государственный служащий), евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа