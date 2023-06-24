https://ria.ru/20230624/voronezh-1880192819.html
Воронежский губернатор призвал жителей региона не поддаваться на провокации
Воронежский губернатор призвал жителей региона не поддаваться на провокации - РИА Новости, 24.06.2023
Воронежский губернатор призвал жителей региона не поддаваться на провокации
Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:15
2023-06-24T15:15
2023-06-24T16:14
россия
воронежская область
ростов-на-дону
александр гусев (государственный служащий)
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. "Уважаемые воронежцы, дорогие земляки, сегодня ночью группа вооруженных людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания. Мятежникам не может быть никакого оправдания. Любые попытки нарушить конституцию и законы РФ будут пресечены и потерпят неудачу. Никакие обстоятельства не в силах заставить нас усомниться в верности курса, которым ведет Россию наш президент. Дорогие земляки, прошу вас не поддаваться на провокации и антизаконные призывы. Давайте сохранять разум и спокойствие", - обратился Гусев к жителям региона. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале. "Отдельные граждане хотят воспользоваться ситуацией и призывают в сети интернет выйти на уличные акции протеста. Подобные действия нарушают законодательство РФ и будут безусловно пресекаться. Призываем указанных лиц отказаться от необдуманных противоправных действий, влекущих за собой серьёзные правовые последствия", - сообщила в свою очередь в телеграм-канале администрации региона.Режим контртеррористической операции введен в Воронежской области. Губернатор сообщил, что в рамках КТО на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/toplivo-1880192090.html
https://ria.ru/20230624/vologda-1880191388.html
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россия, воронежская область, ростов-на-дону, александр гусев (государственный служащий), евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Россия, Воронежская область, Ростов-на-Дону, Александр Гусев (государственный служащий), Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Воронежский губернатор призвал жителей региона не поддаваться на провокации
Губернатор Воронежской области Гусев призвал жителей региона не поддаваться на провокации
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
"Уважаемые воронежцы, дорогие земляки, сегодня ночью группа вооруженных людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания. Мятежникам не может быть никакого оправдания. Любые попытки нарушить конституцию и законы РФ будут пресечены и потерпят неудачу. Никакие обстоятельства не в силах заставить нас усомниться в верности курса, которым ведет Россию наш президент. Дорогие земляки, прошу вас не поддаваться на провокации и антизаконные призывы. Давайте сохранять разум и спокойствие", - обратился Гусев к жителям региона. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.
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"Отдельные граждане хотят воспользоваться ситуацией и призывают в сети интернет выйти на уличные акции протеста. Подобные действия нарушают законодательство РФ и будут безусловно пресекаться. Призываем указанных лиц отказаться от необдуманных противоправных действий, влекущих за собой серьёзные правовые последствия", - сообщила в свою очередь в телеграм-канале администрации региона.
Режим контртеррористической операции введен в Воронежской области. Губернатор сообщил, что в рамках КТО на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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