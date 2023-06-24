https://ria.ru/20230624/voronezh-1880153768.html

В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД

В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД

Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт автомобилями правоохранителей и бетонными блоками, дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:41

2023-06-24T11:41

2023-06-24T13:48

воронеж

безопасность

александр гусев (государственный служащий)

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

россия

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт автомобилями правоохранителей и бетонными блоками, дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости.Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев, он также опроверг информацию о якобы продвижении военной техники в регионе.Обстановка возле зданий УФСБ и УМВД в Воронеже спокойная, проезд к ним перекрыт. На дорогах стоят машины правоохранительных органов, также установлены бетонные блоки, преграждающие проезд. Кроме того, возле управления УМВД находятся сотрудники, вооружённые автоматами.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20230624/prikazy-1880151560.html

воронеж

россия

воронежская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Перекрытый проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт, дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости 2023-06-24T11:41 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронеж, безопасность, александр гусев (государственный служащий), владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, россия, воронежская область, попытка вооруженного мятежа