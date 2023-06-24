https://ria.ru/20230624/voronezh-1880153768.html
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД
Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт автомобилями правоохранителей и бетонными блоками, дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:41
2023-06-24T11:41
2023-06-24T13:48
воронеж
безопасность
александр гусев (государственный служащий)
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
россия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт автомобилями правоохранителей и бетонными блоками, дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости.Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев, он также опроверг информацию о якобы продвижении военной техники в регионе.Обстановка возле зданий УФСБ и УМВД в Воронеже спокойная, проезд к ним перекрыт. На дорогах стоят машины правоохранительных органов, также установлены бетонные блоки, преграждающие проезд. Кроме того, возле управления УМВД находятся сотрудники, вооружённые автоматами.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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Перекрытый проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже
Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт, дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости
2023-06-24T11:41
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, безопасность, александр гусев (государственный служащий), владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, россия, воронежская область, попытка вооруженного мятежа
Воронеж, Безопасность, Александр Гусев (государственный служащий), Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Воронежская область, Попытка вооруженного мятежа
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД, дежурит полиция