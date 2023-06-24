Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/voronezh-1880153768.html
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД
Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт автомобилями правоохранителей и бетонными блоками, дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:41
2023-06-24T13:48
воронеж
безопасность
александр гусев (государственный служащий)
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
россия
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880154193_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05d0738afbcf79998e646a1a1db064df.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт автомобилями правоохранителей и бетонными блоками, дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости.Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев, он также опроверг информацию о якобы продвижении военной техники в регионе.Обстановка возле зданий УФСБ и УМВД в Воронеже спокойная, проезд к ним перекрыт. На дорогах стоят машины правоохранительных органов, также установлены бетонные блоки, преграждающие проезд. Кроме того, возле управления УМВД находятся сотрудники, вооружённые автоматами.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
https://ria.ru/20230624/prikazy-1880151560.html
воронеж
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Перекрытый проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже
Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт, дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости
2023-06-24T11:41
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880154193_361:0:1801:1080_1920x0_80_0_0_7eb951b907d59faf9ae0a3f6a14c9bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, безопасность, александр гусев (государственный служащий), владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, россия, воронежская область, попытка вооруженного мятежа
Воронеж, Безопасность, Александр Гусев (государственный служащий), Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Воронежская область, Попытка вооруженного мятежа
В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД

В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД, дежурит полиция

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт автомобилями правоохранителей и бетонными блоками, дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев, он также опроверг информацию о якобы продвижении военной техники в регионе.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Обстановка возле зданий УФСБ и УМВД в Воронеже спокойная, проезд к ним перекрыт. На дорогах стоят машины правоохранительных органов, также установлены бетонные блоки, преграждающие проезд. Кроме того, возле управления УМВД находятся сотрудники, вооружённые автоматами.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Меняйло призвал бойцов из Северной Осетии не подчиняться приказам Пригожина
Вчера, 11:25
 
ВоронежБезопасностьАлександр Гусев (государственный служащий)Владимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФРоссияВоронежская областьПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала