https://ria.ru/20230624/vertolet-1880173209.html
В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе
В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе
Жительница Воронежа Людмила, живущая рядом с нефтебазой, где в субботу произошел пожар, рассказала РИА Новости, что перед взрывом видела летящий вертолет. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:31
2023-06-24T13:31
2023-06-24T13:31
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Жительница Воронежа Людмила, живущая рядом с нефтебазой, где в субботу произошел пожар, рассказала РИА Новости, что перед взрывом видела летящий вертолет. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет. "Мы в окно видели, как летит вертолет. Только от окна отошли, не успели шторку закрыть - сильный взрыв. У нас окно целое осталось, у некоторых соседей окна повылетали", - рассказала Людмила, которая живет в доме напротив.
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869533307.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий)
В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе
Жительница Воронежа рассказала, что видела летящий вертолет перед взрывом на нефтебазе
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Жительница Воронежа Людмила, живущая рядом с нефтебазой, где в субботу произошел пожар, рассказала РИА Новости, что перед взрывом видела летящий вертолет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет.
"Мы в окно видели, как летит вертолет. Только от окна отошли, не успели шторку закрыть - сильный взрыв. У нас окно целое осталось, у некоторых соседей окна повылетали", - рассказала Людмила, которая живет в доме напротив.
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