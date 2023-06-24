https://ria.ru/20230624/vertolet-1880173209.html

В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе

В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе

Жительница Воронежа Людмила, живущая рядом с нефтебазой, где в субботу произошел пожар, рассказала РИА Новости, что перед взрывом видела летящий вертолет. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:31

2023-06-24T13:31

2023-06-24T13:31

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Жительница Воронежа Людмила, живущая рядом с нефтебазой, где в субботу произошел пожар, рассказала РИА Новости, что перед взрывом видела летящий вертолет. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет. "Мы в окно видели, как летит вертолет. Только от окна отошли, не успели шторку закрыть - сильный взрыв. У нас окно целое осталось, у некоторых соседей окна повылетали", - рассказала Людмила, которая живет в доме напротив.

https://ria.ru/20230504/pozhar-1869533307.html

воронеж

воронежская область

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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)