Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/vertolet-1880173209.html
В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе
В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе
Жительница Воронежа Людмила, живущая рядом с нефтебазой, где в субботу произошел пожар, рассказала РИА Новости, что перед взрывом видела летящий вертолет. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:31
2023-06-24T13:31
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880169249_3:0:631:353_1920x0_80_0_0_8f5f30588d61430491e68a55fcdf7d1e.png
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Жительница Воронежа Людмила, живущая рядом с нефтебазой, где в субботу произошел пожар, рассказала РИА Новости, что перед взрывом видела летящий вертолет. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет. "Мы в окно видели, как летит вертолет. Только от окна отошли, не успели шторку закрыть - сильный взрыв. У нас окно целое осталось, у некоторых соседей окна повылетали", - рассказала Людмила, которая живет в доме напротив.
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869533307.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880169249_81:0:552:353_1920x0_80_0_0_1ad1e881f230443f0657400b3de77790.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий)
В Воронеже рассказали, что видели вертолет перед взрывом на нефтебазе

Жительница Воронежа рассказала, что видела летящий вертолет перед взрывом на нефтебазе

© Фото : РИА НовостиДым от пожара на нефтебазе в Воронеже
Дым от пожара на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : РИА Новости
Дым от пожара на нефтебазе в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Жительница Воронежа Людмила, живущая рядом с нефтебазой, где в субботу произошел пожар, рассказала РИА Новости, что перед взрывом видела летящий вертолет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет.
"Мы в окно видели, как летит вертолет. Только от окна отошли, не успели шторку закрыть - сильный взрыв. У нас окно целое осталось, у некоторых соседей окна повылетали", - рассказала Людмила, которая живет в доме напротив.
Пожар на нефтебазе в Тамани. Кадр видео очевидца
В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе
4 мая, 00:00
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала