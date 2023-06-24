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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:02
2023-06-24T23:02
2023-06-24T23:02
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
киев
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена около 22.50 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в четырех областях страны