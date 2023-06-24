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Сенатор рассказал о работе Совфеда на следующей неделе - РИА Новости, 24.06.2023
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20:19 24.06.2023 (обновлено: 20:33 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/sovfed-1880245972.html
Сенатор рассказал о работе Совфеда на следующей неделе
Сенатор рассказал о работе Совфеда на следующей неделе - РИА Новости, 24.06.2023
Сенатор рассказал о работе Совфеда на следующей неделе
Сенаторы на следующей неделе будут работать в регионах, так как у них региональная неделя, а аппарат СФ продолжит функционировать штатно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:19
2023-06-24T20:33
политика
попытка вооруженного мятежа
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы на следующей неделе будут работать в регионах, так как у них региональная неделя, а аппарат СФ продолжит функционировать штатно, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по регламенту Владимир Круглый, комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина объявить понедельник выходным днем.Ранее Собянин объявил о том, что понедельник в Москве будет нерабочим днем (за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб)."В Совете Федерации порядок работы не совсем, как везде. Сенаторы разъезжаются по регионам, а аппарат будет работать, потому что там (в решении Собянина - ред.) было сказано, что "кроме госслужащих", а аппарат Совета Федерации относится к госслужащим", - сказал сенатор.Круглый также отметил, что сенаторы будут работать в регионах "в обычном режиме". В пример он привел Орловскую область, которую он представляет, сказав, что там решений о выходных днях не принималось.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, попытка вооруженного мятежа, россия, совет федерации рф
Политика, Попытка вооруженного мятежа, Россия, Совет Федерации РФ
Сенатор рассказал о работе Совфеда на следующей неделе

Член Совфеда Круглый: сенаторы на следующей неделе будут работать в регионах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы на следующей неделе будут работать в регионах, так как у них региональная неделя, а аппарат СФ продолжит функционировать штатно, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по регламенту Владимир Круглый, комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина объявить понедельник выходным днем.
Ранее Собянин объявил о том, что понедельник в Москве будет нерабочим днем (за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб).
«
"В Совете Федерации порядок работы не совсем, как везде. Сенаторы разъезжаются по регионам, а аппарат будет работать, потому что там (в решении Собянина - ред.) было сказано, что "кроме госслужащих", а аппарат Совета Федерации относится к госслужащим", - сказал сенатор.
Круглый также отметил, что сенаторы будут работать в регионах "в обычном режиме". В пример он привел Орловскую область, которую он представляет, сказав, что там решений о выходных днях не принималось.
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