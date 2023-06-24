https://ria.ru/20230624/sovfed-1880245972.html

Сенатор рассказал о работе Совфеда на следующей неделе

Сенатор рассказал о работе Совфеда на следующей неделе - РИА Новости, 24.06.2023

Сенатор рассказал о работе Совфеда на следующей неделе

Сенаторы на следующей неделе будут работать в регионах, так как у них региональная неделя, а аппарат СФ продолжит функционировать штатно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:19

2023-06-24T20:19

2023-06-24T20:33

политика

попытка вооруженного мятежа

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы на следующей неделе будут работать в регионах, так как у них региональная неделя, а аппарат СФ продолжит функционировать штатно, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по регламенту Владимир Круглый, комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина объявить понедельник выходным днем.Ранее Собянин объявил о том, что понедельник в Москве будет нерабочим днем (за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб)."В Совете Федерации порядок работы не совсем, как везде. Сенаторы разъезжаются по регионам, а аппарат будет работать, потому что там (в решении Собянина - ред.) было сказано, что "кроме госслужащих", а аппарат Совета Федерации относится к госслужащим", - сказал сенатор.Круглый также отметил, что сенаторы будут работать в регионах "в обычном режиме". В пример он привел Орловскую область, которую он представляет, сказав, что там решений о выходных днях не принималось.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, попытка вооруженного мятежа, россия, совет федерации рф