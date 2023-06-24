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В Петербурге оцепили здание "Вагнер Центра"

В Петербурге оцепили здание "Вагнер Центра" - РИА Новости, 24.06.2023

В Петербурге оцепили здание "Вагнер Центра"

Силовики оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:20

2023-06-24T09:20

2023-06-24T14:23

россия

санкт-петербург

евгений пригожин

дмитрий песков

игорь краснов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Силовики оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. У входа на территорию Центра дежурят несколько правоохранителей. "Здание оцеплено, приезжайте мимо", - сказал один из них таксисту, услугами которого воспользовался корреспондент агентства. Вдоль Зольной улицы стоят несколько полицейских автомобилей, здесь же находятся журналисты. Зевак рядом с " ЧВК Вагнер Центром" пока нем наблюдается. "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в Санкт-Петербурге 4 ноября. "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По словам Пригожина, миссией центра является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Там добавили, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230624/zabaykale-1880124251.html

https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880127418.html

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россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики у здания "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице в Петербурге Силовики оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Золотой улице в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. У входа на территорию Центра дежурят несколько правоохранителей. 2023-06-24T09:20 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, евгений пригожин, дмитрий песков, игорь краснов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность